الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل منح برلمان دول البحر الأبيض المتوسط الرئيس السيسى جائزة "بطل السلام 2024"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال بلال قاسم، نائب رئيس برلمان دول البحر المتوسط، إنه بعد نقاشات في مكتب الرئاسة والجمعية العامة الـ18 كان للرئيس عبدالفتاح السيسي دوره الريادي في السلام واستطاعته وقف عملية التهجير الفلسطينية في رفح ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال الاتصالات الدولية والعالمية والعربية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا ليس جديدا على الرئيس السيسي ولا على مصر بالوقوف الدائم بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الجميع يعلم دور حجم جهودات مصر في ظل هذه الحرب التي تقودها إسرائيل والدور الذي تخطط له لكبح الهجرة ووقف هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وكان أعلن برلمان البحر الأبيض المتوسط، اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، حائزًا على جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط عام 2024 بعنوان “بطل السلام”.

وتُمنح الجائزة برلمان سنويًا للأفراد والمنظمات التي تسهم مساهماتهم البارزة في مختلف المجالات بشكل كبير في تعزيز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والحوار بين الأديان في المناطق الأورومتوسطية والخليج، وبالتالي تعزيز السلام والازدهار.

وتم اختيار الرئيس السيسي للفوز بجائزة عام 2024 لجهوده الرائعة في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان الفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

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