وزير الخارجية وكبيرة منسقى الأمم المتحدة يؤكدان ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات

أكد وزير الخارجية سامح شكري، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة مستجدات الأوضاع بالقطاع، حسبما ذكرت "إكسترا نيوز".

وشدد وزير الخارجية وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، على ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني، وضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.