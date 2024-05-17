الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار جمال التهامي: مصر هي رمانة الميزان في المنطقة العربية وتتحمل الأعباء بمفردها

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة العربية وتتحمل كل الأعباء بمفردها، وتعمل دائمًا على تشاور مع كافة الملوك والعرب ودول الجوار وآخرها رئيس وزارء الأردن، من أجل إيجاد حل للأزمة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، الدولة المصرية شعبًا ورئيسًا ومؤسسات بالكامل سواء مجتمع مدني أو خلافه، ترفض تعنت المحتل الإسرائيلي والتصعيد بالأرض المحتلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني أعزل وتتحمل أعباء القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.

وأشاد بجهود القيادة السياسية المكثفة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن الموقف المصري ينتصر لحقوق الإنسان ولا تزال الجهود المصرية تبذل في محاولة لوقف دائم لإطلاق النار.

مصر حزب حقوق الإنسان والمواطنة القضية الفلسطينية الأردن

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