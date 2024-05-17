كاتب صحفى: قمة البحرين ستضع الأمة العربية أمام مسئوليتها حيال ما يحدث فى غزة

قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إن قمة البحرين ستضع الأمة العربية أمام مسئوليتها حيال ما يحدث في قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف "عبدالغني"، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوطن العربي الآن وليس بعد قليل، عليه أن يقف وقفة صلبة وراء كلمة الرئيس السيسي، لأنها كانت كلمة جامعة ومانعة ووضعت كافة الأمور في نصابها الصحيح.

وأكد أن الدولة المصرية هي من تتصدى لكل المؤامرات التي تحاول إسرائيل تنفيذها في غزة، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام العالم، أمس، في قمة المنامة، حلقة ضمن حلقات طويلة خاضتها مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة.

وكشف عن أن الرئيس السيسي أجرى وتلقى تحديدًا 97 مداخلة هاتفية من قادة دول العالم الغربي، واستقبل 54 وفدًا من قيادات الدول الغربية الكبرى، ومن خلال الوفود الأمريكية والتي وصلت أعدادها 12 وفدًا أمريكيًا، علاوةً على دعوة والمشاركة في 4 قمم مختلفة في مقدمتها قمة القاهرة للسلام، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.