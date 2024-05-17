الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو مبادرة "ابدأ": فرص استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها قربيًا

الدكتور مينا ماهر
الدكتور مينا ماهر

قال الدكتور مينا ماهر، عضو مبادرة "ابدأ"، إنه تم تنفيذ المشروعات بتكلفة استثمارية حوالي 62 مليار جنيه خلال الفترة الماضبة، موضحًا أن هذا الرقم يمثل حوالي 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال آخر 3 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة: "ندرس حاليًا 24 مشروعًا بالإضافة إلى 37 فرصة استثمارية سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب".

وأكد أن تنوع القطاعات الصناعية بـ"ابدأ" يعد من أقوى الميزات التنافسية فيها، مثل القطاع الصناعي في مجال الدواء بالخامات الدوائية، حيث تستورد مصر بأكثر من 3.5 مليار دولار سنويًا من المواد الفعالة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الخامات الدوائية قطاع مهم للغاية واستراتيجي، بجانب الصناعات الهندسية مثل صناعة وسائل النقل الخفيف، وكذلك قطاع البتروكيماويات، مصنع الصودا آش، وابدأ الكيماوية.

ولفت إلى أن المبادرة تعمل في قطاعات متعددة، وتعمل على استحداث تخصصاتها وقطاعاتها، منوهة بأن إطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار، يمثل خطوة مهمة وعظيمة للعمل مع جميع المستثمرين في جميع القطاعات وجذبهم للاستثمار في مصر.

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