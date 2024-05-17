إسعاد يونس تكشف كواليس إعادة عرض "زهايمر" في السينمات

هنأت الفنانة إسعاد يونس، الزعيم عادل إمام بميلاده الـ 84، خلال احتفالية خاصة عبر فضائية DMC بعيد ميلاد الزعيم، والذي يوافق اليوم 17 مايو.

وقالت “يونس” خلال مداخلة عبر DMC في احتفالية بميلاد الزعيم:" عادل إمام حبيب القلب والعمر كله، وتشرفت بإني عرفته من زمان أوي، بطريقة غريبة، حيث كنت في كلية السياحة وكنت الصديقة المقربة لمدام هالة معي في الفصل".

وأضافت: "كنت على خط تماس مع حياته وأعماله، واشتغلت معاه في أفلام غاوي مشاكل، والمتسول، وشعبان تحت الصفر، وأمهات في المنفى، ويعقوبيان".

وعن إعادة عرض فيلم “زهايمر” في دور العرض، أوضحت: “في الدول العربية حدث إقبال كبير حيث يعرض في 92 شاشة في العالم العربي، والإقبال على الفيلم رائع”، متابعة: "بتمنى له أنه يكون رايق وجميل ومبسوط، وعارفة إنه دلوقتي عاوز يلعب مع العيال، وأنا من أنصار اللعب مع الأحفاد، وعادل إمام في الشغل جاد".

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، وهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.