أمير عيد يكشف لـ"أون سيت" كواليس "دواعي السفر"

كشف الفنان أمير عيد، تفاصيل دوره في مسلسل “دواعي السفر” من أعمال منصة “WATCH IT” الأصلية، موضحًا أن هناك اختلافا كبيرا بينه وبين مسلسل “ريفو”، الذي حقق نجاحا جماهيريا.

وقال أمير عيد، خلال لقائه عبر برنامج، "أون سيت" والمُذاع على فضائية “أون” إنه يجسد خلال الأحداث شخصية علي، وهو شخص يمر بأزمة كبيرة في حياته ويتساءل عن عدة أسئلة وجودية، ويفقد الإيمان بالحياة وتجمعه الصُدفة مع أشخاص آخرين يجعلونه يغير رأيه ومعتقداته.

وعن تعاونه مع محمد ناير لأول مرة كمخرج أكد أمير أن محمد ناير صديق مقرب، وله أكثر من تجربة معه فى مجال الكتابة وليس الإخراج ولكن فى هذا المسلسل كان الأمر مختلف لكونه هو العمل الأول لناير إخراجيا وشعر خلال التصوير أن ناير كان عليه أن يخوض هذه التجربة منذ فترة طويلة لأنه يمتلك إمكانيات وأساليب المخرجين الكبار متمنيا أن ينال المسلسل اعجاب الجمهور.



أبطال مسلسل دواعي السفر

ويشارك في بطولة مسلسل دواعي السفر كل من أمير عيد، كامل الباشا، أيمن الشيوي، أحمد غزي، نادين، وآخرين من إخراج محمد ناير.