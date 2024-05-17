اللواء قشقوش: مصر مهتمة بشكل كامل مع القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع

أكد اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر مهتمة بشكل كامل مع القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع، موضحًا أن حل الوضع في قطاع غزة سيكون من خلال المفاوضات ولا غير ذلك.

وأضاف اللواء محمد قشقوش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن تفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين يساوي انهاء القضية وكل العالم العربي والاسلامي لا يوافق على تهجير شعب من أرضه وتصفية القضية.

وأشار إلى أن الأسلحة الثقيلة من القوات الإسرائيلي تحركت إلى رفح الفلسطينية وهو خرق للاتفاقات ولكن في حالة دخول السلاح الثقيل إلى المنطقة المحظور الدخول والخروج منها يتم الدخول في أمر جدلي، لافتا إلى أن القتال في رفح الفلسطينية بين الإسرائيليين وحماس لم يقم بين الطرفين.