الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيرين: عادل إمام سيظل على عرش الفن ونجاحه نتاج تعب وجهد كبير

الفنانة شيرين وعادل
الفنانة شيرين وعادل إمام

روت الفنانة شيرين ذكرياتها مع الزعيم عادل إمام بميلاده الـ 84، خلال احتفالية خاصة عبر فضائية DMC بعيد ميلاد الزعيم، والذي يوافق اليوم 17 مايو، قائلة: “حابة أقولك مفيش مكان بروحه أو بلد بمشي فيها، لسة كنت في الجزائر والناس كلها بتسأل عليك، وكأني بشوفك كل يوم، وكل العالم بيطمن عليك، وبطمنهم إن حضرتك بألف خير وسلام وصحة”.

وعن تعاونها مع الزعيم عادل إمام، في فيلم “بخيت وعديلة ”قالت: "لا تُحكى في دقائق، وعادل إمام فنان دقيق للغاية، واستطاع أنه يظل على عرش الفن في كل هذه السنوات، لم يأت الأمر من فراغ ولكن نتاج تعب وجهد كبير".

ولفتت إلى أن زوجة عادل إمام هالة الشلقاني وقفت بجانبه خلال مسيرة حياته الطويلة، قائلة: "الله يكون في عونها أنها اتحملت كل الجمهور في تربية الأولاد، وحياة الفنان الصعبة".

وأوضحت أن عادل إمام يتمتع بكاريزما خطيرة للغاية، وهو شخصية فنية عظيمة للغاية، وقدم أدوار كثيرة، متابعة: "تعلمت منه الكثير، وما زال معطاء ومتأكدة إذا قدم عملا فنيا الآن سيكون مختلف عما قدمه من قبل".

شيرين عادل امام الزعيم عادل إمام بخيت وعديلة

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