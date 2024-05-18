محمد شادى لـ"الشاهد": مصر أدارت أزمة كورونا بطريقة ديناميكية

قال الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، إن الإدارة الناجحة لأزمة كورونا من قبل الحكومة المصرية لم يكن وليد الصدفة.

ولفت إلى أن التنسيق ما بين الوزرات المختلفة جاء نتيجة بناء نظام معلوماتي، حيث كان يتم اتخاذ القرار في السابق بشكل ضبابي، وبالتالي أصبح يتم العمل بطريقة جماعية في ظل معطيات تساعد على ذلك.

وأضاف الدكتور محمد شادي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الدولة المصرية في إدارتها لأزمة كورونا كانت ديناميكية، لافتًا إلى أن الدولة كانت تتصرف قبل حدوث الحدث المرتقب.

برنامج الشاهد الموسم السادس

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، والذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.