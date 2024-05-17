قانون الإيجار القديم 2024.. ما الموقف بعد حالة وفاة المستأجر؟

تساءل عدد من المواطنين عن موقف الفئات المستحقة لمد العقد في حالة وفاة المستأجر بقانون الإيجار القديم 2024.

تمديد العقد بقانون الإيجار القديم 2024

ووفقًا للقانون، يحق لفئات معينة تمديد عقد الإيجار القديم وهي كالتالي:



1- الزوجة:

تعتبر الزوجة هي واحدة ضمن 5 فئات يحق لهم استمرار العقد في قانون الإيجار القديم، ففي حال وفاة زوجها، فلها أن تستكمل مدة العقد، دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

2- الأبناء الشرعيون:

أما الفئة الثانية فهم الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الإيجار، أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كان هؤلاء الأبناء ذكورا أم إناثا.

3- والد المستأجر

الفئة الثالثة هي والد المستأجر ووالدته، حيث يحق لهما استكمال عقد الإيجار القديم، ولكن بشرط وحيد، وذلك في حال البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة، ففي هذه الحالة يحق لهم استكمال عقد الإيجار.

4- والدة المستأجر

ويسري على والدة صاحب عقد الإيجار القديم ما يسري على والده، حيث يحق لها هي الأخرى أن تستكمل عقد الإيجار في حال وفاة نجلها، ولكن شريطة أن تكون مقيمة معه في نفس الوحدة قبل وفاته.

5- الحفيد:

الحفيد هو أيضا من الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم، ولكن بشروط، أولها أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002.

وعقدت لجنة الإسكان اجتماعات عديدة بمجلس النواب لمناقشة قانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بالإيجار القديم، والتي توضح علاقة كل من المؤجر والمستأجر، وشملت مجموعة من التعديلات من أجل المحافظة على حقوق الجميع وهي كالآتي:

حالات الارتفاع في الإيجارات بقانون الإيجار القديم 2024

وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024، سيتم حدوث زيادات في الإيجارات القديمة بنسبة 15% مشمول بتفاصيل محددة في القانون، حيث تحدد المادة رقم 1 المجموعات التي ينطبق عليها هذا الارتفاع، وتتضمن الأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية وفقا لآخر احكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير المناطق وبيعها، وتعديل العلاقة بين المستأجر والمؤجر.