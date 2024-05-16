الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.. آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024

الإيجار القديم
الإيجار القديم

يتساءل عدد من  المواطنين حول أخر أخبار قانون الإيجار القديم 2024 وفقًا للقانون رقم 10 لعام 2022، الذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، ومن المتوقع أن تبدأ تطبيق هذه الزيادة في شهر مارس من كل عام، بناء على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في 6 مارس 2022.

تعديلات قانون الايجار القديم 2024

عقدت لجنة الإسكان اجتماعات عديدة بمجلس النواب لمناقشة قانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بالإيجار القديم، والتي توضح علاقة كل من المؤجر والمستأجر، وشملت مجموعة من التعديلات من أجل المحافظة على حقوق الجميع وهي كالآتي:

زيادة مبلغ الإيجار مع مراعاة كل من المالك و المستأجر

في حالة إغلاق سكن الإيجار القديم لفترة 3 سنوات لأسباب أخرى غير السفر، فإنه يحق للمالك تفريغ محتويات الشقة.

أما إذا استخرج المستأجر ترخيصًا للبناء باسمه أو اسم أحد أفراد عائلته سيسلم المسكن للمالك، لكن إذا حصل المستأجر على واحدة سكنية من هيئة الإسكان الاجتماعي سيطلب منه  إرجاع المسكن للمالك.

كما حددت اللجنة الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية وهي 200 جنيه و300 جنيه بالنسبة للوحدات الإدارية.

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2024

حالات الارتفاع في الإيجارات بقانون الإيجار القديم 2024 


حدوث زيادات في الإيجارات القديمة بنسبة 15% مشمول بتفاصيل محددة في القانون، حيث تحدد المادة رقم 1 المجموعات التي ينطبق عليها هذا الارتفاع، وتتضمن الأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية وفقا لآخر احكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير المناطق وبيعها، وتعديل العلاقة بين المستأجر والمؤجر.

تمديد العقد  بقانون الإيجار القديم 2024

ووفقًا للقانون، يحق لفئات معينة تمديد عقد الإيجار القديم وهي كالتالي:

الزوجة: في حال وفاة زوجها، يحق للزوجة استمرار العقد في إطار قانون الإيجار القديم، ويجب على صاحب العقار السماح لها بالبقاء في الوحدة دون أي تدخل منه.

والد المستأجر: يحق لوالد المستأجر ووالدته استمرار العقد بشرط بقاء ابنهما المستأجر في الوحدة المستأجرة قبل وفاته، ويجب أن يستمر هذا الشرط ليتمكنوا من الاستمرار في العقد.

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