الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة.. تناول مشروب الزعتر المغلي واكتشف ما سيحدث لك

مشروب الزعتر
مشروب الزعتر

الزعتر هو نبات عطري شهير يُستخدم في الطهي والطب التقليدي، تحضير مشروب الزعتر المغلي يُعتبر من الطرق الشعبية للاستفادة من فوائده الصحية العديدة، سنستعرض في هذا المقال بعض فوائد تناول مشروب الزعتر المغلي.

فوائد تناول مشروب الزعتر المغلي
 

تعزيز الجهاز المناعي

الزعتر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C، مما يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ومحاربة العدوى والأمراض.

 

تحسين صحة الجهاز التنفسي

يستخدم الزعتر تقليدياً لتخفيف أعراض البرد والسعال والتهاب الحلق. 

ويحتوي على مركبات مثل الثيمول التي تساعد في توسيع الشعب الهوائية وتسهيل التنفس.


خصائص مضادة للالتهاب

يحتوي الزعتر على مركبات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم و الالتهابات في الجسم، خاصة في حالات التهاب المفاصل والعضلات.

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تحسين الهضم

تناول مشروب الزعتر المغلي يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات و التشنجات.
 

تنقية الجسم من السموم

يعتبر الزعتر من الأعشاب التي تساعد في تطهير الجسم من السموم بسبب خصائصه المدرة للبول، مما يساعد في التخلص من السموم عن طريق البول.
 

تحسين الذاكرة والتركيز

الزعتر يحتوي على مركبات تحفز النشاط الذهني وتحسن من وظائف الدماغ، مما يساعد في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

طريقة تحضير مشروب الزعتر المغلي 

لتحضير مشروب الزعتر المغلي، يمكن اتباع الخطوات التالية: 

المكونات

   - ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف أو حفنة من الزعتر الطازج

   - كوب من الماء 

التحضير

   - ضع الزعتر في كوب.

   - اغلي الماء واسكبه فوق الزعتر.

   - غطِّ الكوب واتركه لمدة 5-10 دقائق حتى ينقع الزعتر جيدًا.

   - صفِّ المشروب واشربه دافئًا. 

يمكنك إضافة القليل من العسل أو الليمون لتحسين الطعم وزيادة الفوائد الصحية.

مشروب الزعتر المغلي يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز الجهاز المناعي، تحسين صحة الجهاز التنفسي، وتخفيف الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مشروب الزعتر خيارًا طبيعيًا لتحسين الهضم وتنقية الجسم من السموم. مع توافر الزعتر بسهولة وطريقة تحضيره البسيطة، يمكن لأي شخص الاستفادة من هذا المشروب الطبيعي الصحي.

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