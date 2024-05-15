الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة عمل البرجر من اللحم في المنزل بأسهل الوصفات

البرجر
البرجر

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل البرجر حيث ان  البرجر من الأكلات الشهية التي يعشقها الشباب والصغار وسريعة التحضير والبعض يخاف شراء البرجر الجاهز تخوفا من مكوناته غير معلومة المصدر، وفيما يلي نتعرف على طريقة تحضير برجر اللحم.

مقادير عمل البرجر

1-نصف كيلو لحمة مفرومة.

2-بصلة متوسطة الحجم.

3-كمية من الثوم.

4-اثنين ملعقة كبيرة من الدقيق.

5-كوب من البقسماط.

6-ملعقة من الملح.

7-ملعقة من الفلفل الأسود.

8-بيضة.

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طريقة عمل البرجر 

الخطوة الاولي نقوم بفرم اللحم مع البصل نوضعها في الكبة، ويتم التقليب جيدا. 

الخطوة الثانية نضيف الدقيق والبقسماط والملح والفلفل الأسود إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.

الخطوة الثالثة نضع بيضة مخفوقة على الخليط، ونقوم بتقليب جيدا. 

الخطوة الرابعة نضع المكونات في كيس بلاستيكي، ويتم حفظها في الثلاجة، وتترك لمدة لا تقل عن 5ساعات  حتي يتم التماسك جيدا. 

الخطوة الخامسة نخرج العجينة، ويتم فردها وتقطيعها للحجم المناسب، ثم يتم تشكيل البرجر إلى دوائر بالجحم المناسب .

الخطوة السادسة نضع أقراص البرجر في الثلاجة، على أن يتم الفصل بين كل قرص والآخر بكيس بلاستيكي او ورق زبدة. 

الخطوة السابعة نقوم باخراج البرجر من الثلاجة قبل الاستخدام ثم يقلى في الزيت أو على الجريل.

الخطوة الثامنة نضع خبز مدهون بالكاتشاب والمايونيز، مع إضافة الخس وشرائح الطماطم والخيار.

الطريقة الثانية لتجهيز البرجر 

الخطوة الاولي نقوم بخلط اللحم المفروم مع ملعقة من الملح مع رشة من الفلفل الأسود.

الخطوة الثانية نقوم باضافة ملعقة من الكزبرة المطحونة، مع زيت الزيتون، ويتم التقليب جيدا، ويترك الخليط لمدة نصف ساعة إلى أن يرتاح جانبا.

الخطوة الثالثة نقوم بتحمير على الجهتين إلى تمام الطهي .

الخطوة الرابعة ندهن الخبز بمعجون الثوم والفلفل مع اللبن الزبادي.

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