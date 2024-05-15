طريقة عمل كباب الحلة في المنزل بوصفات سهلة التحضير

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل كباب الحلة وتفضل ربة المنزل الابتعاد عن اللحوم لأنها تأخذ وقتا في التسوية والتجهيز، مثل كباب الحلة باللحمة.

طريقة عمل كباب الحلة

يمكن تقديم اللحوم بطريقة بسيطة وسريعة، وكباب الحلة من الوصفات السهلة في التحضير، يمكن التعريف فيما يلي على نقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل.

مقادير طريقة عمل كباب الحلة

1-كيلو من اللحم.

2-اثنين بصلة كبيرة.

3-اثنين فص ثوم.

4-ثمرة من الفلفل الأخضر.

5-ملعقة من السمنة.

6-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

7-ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

8-ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تجهيز كباب الحلة

الخطوة الاولي نقوم بتقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم بعد غسله بشكل جيد.

الخطوة الثاني نقوم بتقطع البصل والفلفل إلى شرائح ويفرم الثوم بشكل جيد.

الخطوة الثالثة نضع صينة على النار بها السمن، ويتم تحمير البصل بها حتى نحصل على اللون الاصفر .

الخطوة الرابعة نقوم باضافة الثوم المفروم مع الاستمرار في التقليب، ويضاف إليه الفلفل ونستمر في التقليب.

الخطوة الخامسة نقوم نضع قطع اللحم، مع الاستمرار في التقليب مع المكونات حتى يتغير لونها.

الخطوة السادسة نقوم باضافة مكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب ونضع الماء ونتركه على النار المتوسطة، لحين انخفاض منسوب الماء نضع كوبا آخر من الماء حتى تمام نضج اللحم.

الخطوة السابعة نضيف الملح بعد الطهي مع الاستمرا تقلب المكونات.

الخطوة الثامنة يغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخنا على المائدة.

الخطوة الثانية لعمل كباب الحلة

الخطوة الاولي نضع حلة على النارنضيف فيها الزيت ومربع سمنة، ويضاف إليها اللحمة وتشوح حتى يتغير لونها.

الخطوة الثانية نقوم باضافة البصل والثوم إلى اللحم مع الاستمرار في التقليب.

الخطوة الثالثة نقوم باضافة كلا من التوابل والفلفل الحلو الأحمر البودرة، والملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات.

الخطوة الرابعة نضيف الماء وتترك المكونات على النار الهادئة حتى نضج اللحم.

الخطوة الخامسة نقوم بإشعال قطعة من الفحم ووضعها في منتصف الحلة، ونضع عليها قطعة صغيرة من اللية.

الخطوة السادسة نغطي الحلة جيدا وتترك مع قطعة الفحم.

الخطوة السابعة نضيف كباب الحلة في طبق التقديم.