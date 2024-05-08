بطعم مميز.. طريقة عمل شاورما اللحمة في وقت قياسي

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل شاورما اللحمة وهى من الوصفات المميزة التي يحبها الكبار والأطفال على حد سواء، ويمكنك التنوع في تقديمها بالعديد من الطرق المختلفة، ومن الوصفات اللذيذة هي شاورما اللحمة ذات الطعم المميز.

طريقة عمل شاورما اللحمة

يمكن تقديم ألذ طبق من شاورما اللحمة الشهية بالزبادي من خلال طريقة بسيطة ومميزة، تعرفي معنا على طريقة عمل اللحمة.

مقادير عمل شاورما اللحمة

1-كيلو من اللحمة المقطعة شرائح.

2-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3-ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

5-ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم.

6-ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

7-ملعقة صغيرة من الملح.

8-اثنين ثمرة من الفلفل الألوان.

9-اثنين ثمرة من الطماطم.

10-بصلة مقطعة شرائح.

11-اثنين ملعقة من الزيت.

12-عصير ليمون.

13-ملعقة من الخل.

14- بقدونس مفروم.

طريقة تجهيز شاورما اللحمة

الخطوة الاولي نحضر طبق كبير ويتم خلط به جميع التوابل.

الخطوة الثانية نضيف إليها الخل وعصير الليمون ويتم التقليب جيدا.

الخطوة الثالثة نضيف شرائح اللحمة إلى الخليط، وتتبل وتترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

الخطوة الرابعة نحضر صينة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها الزيت.

الخطوة الخامسة يتم وضع اللحمة المتبلة مع التقليب قليلا ونضيف الفلفل الألوان.

الخطوة السادسة نضيف البصل والطماطم والبقدونس مع الاستمرار في التقليب.

الخطوة الثانية لتجهيز شاورما اللحمة