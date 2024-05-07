مبادرة لبيع كيلو اللحمة بـ250 جنيها في البدرشين.. المنسق يكشف التفاصيل (فيديو)

أعلن مجدي أبو صافي، أحد منسقي مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، عن بدء تنفيذ المبادرة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء المنصرم، وذلك في مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة.

وأوضح أبو صافي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن سعر كيلو اللحم البلدي قد شهد تخفيضًا ملحوظًا ليصل إلى 250 جنيهًا مصريًا، مقارنة بـ 320 جنيهًا قبل المبادرة، محققًا بذلك تخفيضًا قدره 70 جنيهًا.

وأضاف أن ستة من القصابين قد انضموا إلى ركب المبادرة، مشاركين في تخفيض الأسعار، ومعربًا عن أمله في أن تشمل المبادرة كافة أنحاء البدرشين لتستمر البهجة في قلوب المواطنين.

وتابع منسق المبادرة تصريحاته مؤكدًا على التزامه بإبلاغ الزبائن في حالة أي تغييرات في الأسعار، سواء بالزيادة أو النقصان، مشددًا على استعداده لتخفيض الأسعار إذا ما انخفضت تكلفة المواشي.

واختتم حديثه بالتأكيد على جودة اللحوم المقدمة، مشيرًا إلى أنها من الجاموس الكبير ومعتمدة بختم الوزارة.