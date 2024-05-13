الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

أسهل وصفة.. طريقة عمل النجرسكو بالمنزل في نصف ساعة

النجرسكو 
النجرسكو 

يبحث البعض عن طريقة عمل النجرسكو حيث ان المكرونة النجرسكو تحظي  بإقبال كبير عند الاطفال والمراهقين أيضا، فهناك أكثر من طرقة لإعداد  المكرونة النجرسكو.

طريقة عمل النجرسكو

وطريقة عمل النجرسكو يمكن تعملا لايت او بالفراخ او اللحمة  في البيت، بنفس طريقة المطاعم، تكلفكه قليلة، مقارنة بما ستدفعينه في المطاعم، مع نفس الجودة الطعم الافضل. 

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أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل

مقادير عمل النجرسكو 

1-مكرونة شرايط مسلوقة.

2-نصف كيلو صدور دجاج مقطعة ومسلوقة او حسب الرغبة.

3-مشروم طازج مقطع شرائح (اختياري).

4-ملعقة زيت.

5-ملعقة زبدة.

6-كوب من الدقيق.

7-ربع كوب لبن بودرة خالي الدسم.

8-مرقة لحمة او حسب الرغبة  .

9-جبنة موزاريلا مبشورة.

10-جوزة الطيب.

 11-بودرة ثوم أو بصل.

12-ملح وفلفل.

أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل

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طريقة عمل المكرونة النجرسكو

الخطوة اللاولي نقوم بسلق المكرونة بدون ملح إضافة زيت، ويراعى سلقها ربع سلقة لانه يتم الطهي الكامل مع الصوص في الفرن. 

الطريقة الثانية نعمل صوص  ملعقة دقيق مع ملعقة الزبدة والزيت حتى يصل إلى اللون الاصفر الفاتح، ثم نضيف المرقة بالتدريج مع الاستمرار في التقليب ويذاب اللبن البودرة والدقيق مع باقي المرقة ويفضل تكون بادرة.

الخطوة الثالثة نصب الخليط الذي بالمرقة على الدقيق والزبدة، مع الاستمرار في التقليب، ثم نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب والثوم البودرة، ويترك على النار حتى القوام المتجانس .

الخطوة الرابعة نضيف اليها المشروم للبشاميل ويقلب، ثم نضيف الدجاج  مع الاستمرار في التقليب الصوص، ويضاف اليها  الجبنة .

الخطوة الخامسة نضيف بودرة الثوم وبودرة البصل، مع بصلة مبشورة ويتم تحميرها مع الحشوة، ولكن بيكون القوام مرملًا أكثر.

الخطوة السادسة ندهن البايركس بالزبدة او الزيت حسب الرغبة، وتوضع المكرونة المسلوقة ثم نضيف الحشوة مع الصوص، ثم الجبنة الموزاريلا على الوجه. 

ونضعها في الفرن على 180 درجة وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تصل إلى اللون الاصفر .

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