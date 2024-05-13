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طريقة عمل الكشري المصري بالصور خطوة بخطوة في المنزل مثل المحلات

الكشري
الكشري

تزيد عمليات البحث حول طريقة عمل الكشري المصري بالصور خطوة بخطوة الذي له طرق متعددة، وإليكِم فيما يلي طريقة عمل الكشري فالكشري المصري أكلة تنتشر في الشرق الاوسط بشكل كبير، كما أنه من أشهر الأطباق الشعبية المصرية. 

 طريقة عمل الكشري المصري بالصور خطوة بخطوة

مكونات عمل الكشري المصري بالصور خطوة بخطوة

1-كوب من العدس البني اللون.

2-نصف كيس من المكرونة السباجيتي.

3-نصف كيس من المكرونة العادية ويفضل اصغر حجم منها .

4-نصف كيس من الشعرية.

5-كوب من الحمص.

6-اثنين كوب من الأرز.

7-نصف كوب من الزيت يفضل زيت الزيتون .

8-كيلو من الطماطم.

9-نصف كيلو من البصل الابيض. 

10- ملعقة صغيرة من الشطة الحارة او حسب الرغبة. 

11-اثنين فص من الثوم.

12-اثنين ملعقة كبيرة من الملح.

13-نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

 طريقة عمل الكشري المصري بالصور خطوة بخطوة

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طريقة عمل الكشري المصري 

الخطوة الاولي نقوم بنقع الأرز في الماء، ويترك فيه لمدة 15 دقيقة ثم نغسل  الأرز بالماء ويتم تصفية الأرز بشكل جيد.

الخطوة الثانية نضيف قليل من الأرز في الزيت مع الملح، ويتم التقليب جيدًا.

الخطوة الثالثة نضيف الماء الساخن إلى ما سبق، ويتم تغطيته جيدًا، ويترك إلى تمام الطهي.

الخطوة الرابعة نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح ثم يتم التقليب في الزيت في صينة متوسطة  الحجم، مع الاستمرار في التقليب حتي  الحصول على اللون الاصفر.

الخطوة الخامسة نقوم برفع البصل من الزيت ثم يتم تصفية البصل من الزيت جيدًا.

الخطوة الخامسة نضيع البصل على ورق التجفيف للتخلص من الزيت الزائد في البصل وتصفيته.

الخطوة السادسة نضع العدس في الماء ويترك إلى تمام النضج والسلق على النار.

الخطوة السابعة نقوم بتصفية ثم نضيف  الكمون والملح بعد تمام الطهي .

الحطوة الثامنة نقوم بتصفية العدس من الماء، ثم نضيف إليه القليل من الزيت الذي تم فيه قلي البصل، مع الاستمرار في التقليب جيدًا.

الخطوة التاسعة نقوم بتحضير المكرونة بعد الطهي والغسل جيدًا في الماء البارد.

الخطوة العاشرة نضيف إلى المكرونة القليل من الزيت المقلي فيه البصل، ويتم التقليب جيدًا.

الخطوة الحادي عشر نقوم بتحمير الشعرية حتي الحصول على اللون الذهبي، ثم يضاف إليه الأرز الناضج.

 طريقة عمل الكشري المصري بالصور خطوة بخطوة

 

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