‏"الكشرى الحلو" قاتل.. "بحوث تكنولوجيا الأغذية" يحذر: يدخلنا بوابة المشاكل الحية

فجرت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مفاجأة حول ما ‏يُعرف بـ"الكشري الحلو"، مؤكدة أنه يعد قنبلة موقوتة تكاد تكون قاتلة في بعض الأحيان لبعض الأشخاص.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن "الكشرى الحلو"، يعد قنبلة سكرية مليئة بالدهون المشبعة والكربوهيدرات ‏والسعرات الحراراية العالية، والطبق الواحد منه يمكن أن يصل إلى 2000 سُعر حراري، مشيرة ‏إلى أن السعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا لابد ألا تتجاوز الـ2000 سُعر ‏حراري فقط، بغض النظر عن الفئات العمرية. ‏

ما هو الكشري الحلو؟

وتابعت: "الكشري الحلو عبارة ‏عن أرز باللبن وكنافة وكريمة وبسكويت إضافة إلى صوص الشيكولاتة أو الكراميل والمانجا، ‏وغيرها من الإضافات، وهذه المجموعة الهائلة من السكريات تحول الطعام من مفيد إلى ضار".‏

وواصلت: "كمية السكر الموجودة في الكشري الحلو تكاد تكون قاتلة، موضحة أن السكر ‏يسبب مشكلات صحية كثيرة، إذ إنه يزود نسب الالتهابات في الجسم، ويسبب مقاومة للأنسولين، ‏ويرفع نسب تكيسات المبايض لدى السيدات، ويهدد الجسم بالإصابة بمرض السكر، علاوة على ‏زيادة الوزن، وغيرهم من الأضرار التي تشكل خطرا وكارثة على صحة الإنسان".

وأوضحت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أنه بمجرد تناول "الكشري الحلو"، يرتفع معدل السكر في الدم، الأمر الذي يستفز أنسولين الجسم في محاولة منه لتكسير السكر المبالغ فيه مما يدخلنا في نوبات هبوط تتبعها شراهة للأكل، ومع مرور الوقت يفتقد الأنسولين قدرته ما يعرضنا لمرض السكر وارتفاع معدلات الدهون.



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