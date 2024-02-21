الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

‏"الكشرى الحلو" قاتل.. "بحوث تكنولوجيا الأغذية" يحذر: يدخلنا بوابة المشاكل الحية

الكشري الحلو
الكشري الحلو

فجرت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مفاجأة حول ما ‏يُعرف بـ"الكشري الحلو"، مؤكدة أنه يعد قنبلة موقوتة تكاد تكون قاتلة في بعض الأحيان لبعض الأشخاص. 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن "الكشرى الحلو"، يعد قنبلة سكرية مليئة بالدهون المشبعة والكربوهيدرات ‏والسعرات الحراراية العالية، والطبق الواحد منه يمكن أن يصل إلى 2000 سُعر حراري، مشيرة ‏إلى أن السعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا لابد ألا تتجاوز الـ2000 سُعر ‏حراري فقط، بغض النظر عن الفئات العمرية. ‏

ما هو الكشري الحلو؟

وتابعت: "الكشري الحلو عبارة ‏عن أرز باللبن وكنافة وكريمة وبسكويت إضافة إلى صوص الشيكولاتة أو الكراميل والمانجا، ‏وغيرها من الإضافات، وهذه المجموعة الهائلة من السكريات تحول الطعام من مفيد إلى ضار".‏

وواصلت: "كمية السكر الموجودة في الكشري الحلو تكاد تكون قاتلة، موضحة أن السكر ‏يسبب مشكلات صحية كثيرة، إذ إنه يزود نسب الالتهابات في الجسم، ويسبب مقاومة للأنسولين، ‏ويرفع نسب تكيسات المبايض لدى السيدات، ويهدد الجسم بالإصابة بمرض السكر، علاوة على ‏زيادة الوزن، وغيرهم من الأضرار التي تشكل خطرا وكارثة على صحة الإنسان".

وأوضحت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أنه بمجرد تناول "الكشري الحلو"، يرتفع معدل السكر في الدم، الأمر الذي يستفز أنسولين الجسم في محاولة منه لتكسير السكر المبالغ فيه مما يدخلنا في نوبات هبوط تتبعها شراهة للأكل، ومع مرور الوقت يفتقد الأنسولين قدرته ما يعرضنا لمرض السكر وارتفاع معدلات الدهون.


 ‏

الكشري الحلو الكشري الحلو قاتل تناول الكشري الحلو الكشري الحلو قنبلة السكر

مواد متعلقة

كيف يحمي المشي من مرض السكري؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة فى الممارسات الإسرائيلية بالأراضى المحتلة

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية