تتميز بسهولة التحضير.. طريقة عمل الكبد و القوانص

يبحث البعض عن طريقة عمل الكبد والقوانص التي هي من الاكلات الشعبية المصرية سهلة التحضير و تتميز بمذاق خاص ومحبب خصوصا الاطفال، واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير الكبد والقوانص باكثر من وصفة مميزة.

طريقة عمل الكبد والقوانص نقدم لكِ طريقة تحضيرها بالعديد من الوصفات المميزة في خطوات سهلة

مقاديرعمل الكبد والقوانص:

1- كيلو من الكبد والقوانص.

2-اربع حبات من البصل.

3-قرن فلفل حار او حسب الرغبة.

4-اثنين قرن فلفل الحلو.

5- رأس ثوم مفرومة.

6-اربع ملاعق من زيت الزيتون.

7- ملعقة من الفلفل الأسود او حسب الرغبة.

8-ملعقة من الملح.

9-ملاعق من الخل.

طريقة تجهيز الكبد والقوانص:

الخطوة الأولى نقوم بغسل الكبد والقوانص بالخل والماء بشكل جيد.

الخطوة الثانية نقوم بسلق القوانص بالماء لمدة عشر دقائق وتُصفى تماما من شربة السلق.

الخطوة الثالثة نقوم بتقطع الكبد والقوانص إلى قطع صغيرة الحجم.

الخطوة الرابعة نقوم بتقطع البصل والفلفل إلى شرائح طولية.

الخطوة الخامسة نضع حلة على النار بها الزيت، ويضاف إليها البصل والفلفل، ويتم تشويحهما حتى يتغير لونهما.

الخطوة السادسة نضيف الكبد والقوانص وتقلب المكونات جيدًا، وتُتبل بالملح والفلفل الأسود، وتُترك على النار لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

الخطوة السابعة نضيف إليها خل العنب وتقلب وتغرف في طبق التقديم ويمكن تقديمها مع الخبز أو الأرز.

الطريقة الثانية لتجهيز الكبد والقوانص:

الخطوة الاولي نقوم بغسل الكبد والقوانص وبعدها نقوم بسلق القوانص لوحدها وبعد الطهي لتقطها مع الكبد إلى قطع متوسطة الحجم.

الخطوة الثانية نضع الكبد والقوانص في حلة التي بها زيت سخن ويُشوح بها البصل والثوم حتى يصبح لونه ذهبي.

الخطوة الثالثة نضيف شرائح البطاطس مع الاستمرار في التقليب لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

الخطوة الاخيرة نضيف اليها الملح والفلفل الأسود والبهارات.