أسهل وصفة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضاء في نص ساعة

يفضل البعض تناول الفاصوليا البيضاء كوجبة غداء، نقدم لك بالمقادير طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالخطوات الفاصوليا البيضاء من أنواع الأطعمة التي يعشقها الكثيرون، نظرا لأنها تكون مفيدة ولذيذة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل الفاصوليا البيضاء العادية البسيطة بمكونات سهلة، وأيضا طريقة عمل الفاصوليا البيضاء.

مقادير عمل الفاصوليا البيضاء

1-نص كيلو من الفاصوليا البيضاء منقوعة فى ماء مغلي لمدة 8 ساعات ومسلوقة

2-ربع كيلو طماطم مقطعة مكعبات صغيرة جدا

3-اثنين حبة فلفل أصفر مفروك ناعم جدا

4-نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

5-اثنين ملعقة كبيرة صلصة حسب الحاجة

6-اثنين ملعقة صغيرة فلفل أسود

7-اثنين ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

8-فلفل أحمر حامى مفروم ناعم جدا.

طريقة تحضير الفاصوليا البيضاء

الخطوة الاولي نقوم نسلق الفاصوليا في الماء لمدة 8 ساعات، ثم تقشر.

الخطوة الثانية نقوم بسخين الزيت في الحلة ثم نضيف البصل والثوم وشوحيهما حتى تصل الي اللون الذهبي.

الخطوة الثالثة نضيف الملح والفلفل الأسود، ثم ثم قطع اللحم، ونستمر بتقليب حتى تتحمر.

الخطوة الرابعة نضيف معجون الطماطم على المكونات، ثم نضيف عصير الطماطم، واتركي الخليط على النار حتىيتم التسبيك.

الخطوة الخامسة نضيف الفاصوليا البيضاء مع التقليب المستمر، ثم نغطي الحلة ونتركها نار متوسطة لمدة نص ساعة.

الخطوة السادسة نرش الملح الفاصوليا البيضاء على النار حتى تغلي غلوة بدون وضع الغطاء.

طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء

الخطوة الأولى نغسل الفاصوليا الخضراء جيدًا لإزالة الشوائب.

الخطوة الثانية نقوم بتقطع الفاصوليا الخضراء حسب الرغبة.

الخطوة الثالثة نضعها ضعها في ماء مغلي لمدة 10 دقائق.

الخطوة الرابعة نقوم بتصفية الفاصوليا من الماء المغلي نتركها حتى تجف.

الخطوة الخامسة نضع الفاصوليا المجففة في أكياس تجميد محكمة الإغلاق، ثم ضعها في الفريزرتحفظ الفاصوليا الخضراء المجمدة لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 أشهر.