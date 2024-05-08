بكوب عصير.. طريقة عمل كيكة البرتقال‎‏ في المنزل

تزايدت عمليات البحث حول طرقة عمل كيكة البرتقال‎‏ حيث ان كيكة البرتقال‎‏ ذات طعم شهي ولا تاخذ وقت منك في المطبخ اثناء تجهزيها ولهذا نحرص على تقديمها إليكِ فيما يلي، فتابعي للتعرف على كيفية عملها والتعرف على المكونات وطريقة التحضير كيكة البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال‎‏

ويمكن إعداد كيكة البرتقال بكل سهولة، فإنها البرتقال لها الكثير من الفوائد بسبب احتوائها على فتيامن سي .

مقادير كيكة البرتقال

1-اثنين كوب من الدقيق.

2-ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3-معلقة صغيرة من الملح.

4-كوب من السكر المطحون الناعم.

5-خمسة بيض كبيرة الحجم.

6-كوب من زيت الذرة.

7-كوب من عصير البرتقال.

8-ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

9-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

مقادير تجهيز صوص كيكة البرتقال

1-كوب ونصف من السكر المطحون الناعم.

2-ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

3- اثنين ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

4- اثنين قطرة من اللون البرتقالي من ألوان الطعام.

طريقة تجهيز كيكة البرتقال

الخطوة الأولى نقوم بتجهيز عجين الكيك المكونة من كل من الدقيق والبيكنج بودر والملح ويتم الخلط جيدا.

الخطوة الثانية نضع كل من السكر والبيض في الخلاط الكهربائي ويتم الخلط جيدا على السرعة المتوسطة حتى الحصول على اللون الفاتح للخليط.

الخطوة الثالثة نضيف زيت الذرة وعصير البرتقال الي الخليط الذي تم تجهيزة في الخطوات السابقة، ويتم المزج جيدا على السرعة المتوسطة حتى الحصول على المزيج المتجانس.

الخطوة الرابعة نضيف مبشور البرتقال والفانيليا إلى ما سبق مع الاستمرار في الخلط جيدا.

الخطوة الخامسة نضيع المزيج في صينية مبطنة بورق الزبدة، ويتم وضع الصينية في الفرن الساخن في درجة 180 مئوية، وتوضع الصينية في الفرن وتترك لمدة ساعة إلا ربع تقريبا، إلى تمام طهي الكيكة، والحصول على اللون الذهبي.

الخطوة السادسة تخرج الكيكة من الفرن وتوضع على شبك من المعدن، وتترك إلى أن تبرد تماما.

الخطوة السابعة نجهيز صوص البرتقال بالخلط بين كل من السكر وبشر البرتقال وعصير البرتقال جيدا.

الخطوة الثامنة نضيف اللون البرتقالي، ويتم التقليب جيدا باستخدام الشوكة إلى الحصول على الصوص الناعم

الخطوة التاسعة والاخيرة توضع صوص البرتقال على الكيكة، ويتم تزيينها باستخدام بشر البرتقال.