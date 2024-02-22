طريقة عمل كيكة البرتقال

كيكة البرتقال من أشهر أنواع الكيك وأكثرها شعبية، حيث تتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها العطرة.

وتحتوي كيكة البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل: السعرات الحرارية: 350 سعرة حرارية، والدهون: 15 جرامًا، والكربوهيدرات: 50 جرامًا، والبروتين: 5 جرامًا.

مكونات كيكة البرتقال

2 كوب دقيق.

1 ½ كوب سكر.

3 بيضات.

½ كوب زيت نباتي.

1 كوب عصير برتقال.

½ كوب بشر برتقال.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

½ ملعقة صغيرة ملح.



طريقة تحضير كيكة البرتقال

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشّيه بالدقيق.

في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا.

في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا. أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال واخلطيهم جيدًا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا والملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المزيج متجانسًا.

صبي الخليط في قالب الكيك.

اخبزي الكيكة لمدة 40-45 دقيقة، أو حتى يخرج عود أسنان من وسطها نظيفًا.

اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة 10 دقائق قبل إخراجها.

تأكدي من أن جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء في تحضير الكيكة.

لا تفرطي في خلط المكونات، فهذا سيجعل الكيكة كثيفة.

يمكنك إضافة قشر البرتقال المبشور إلى خليط الكيكة للحصول على طعم أقوى.

يمكنك تزيين الكيكة بالسكر الناعم أو صوص البرتقال أو الكريمة المخفوقة.

توفر كيكة البرتقال كمية جيدة من السعرات الحرارية، مما يجعلها مصدرًا غنيًا بالطاقة، وتحتوي كيكة البرتقال على فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتساعد رائحة البرتقال على تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة.

لكن يجب على مرضى السكري مراقبة تناولهم لكيكة البرتقال، حيث تحتوي على كمية كبيرة من السكر، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية البرتقال تجنب تناول كيكة البرتقال.