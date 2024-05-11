السبت 11 مايو 2024
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طريقة عمل الباستا فلورا ذات الشكل الشبكي

طريقة عمل الباستا
طريقة عمل الباستا فلورا ذات الشكل الشبكي

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل الباستا فلورا‎‏ التي تنتمي للمطبخ اليوناني وهي من الفطائر الشهية الخفيفة على المعدة، فهي من ألذ الحلويات اليونانية  والتي يمكن تحضيرها باكثر من طريقة بالمربي والفواكه الطازجة  التي تكن  داخل العجينة ذات الشكل الشبكي، تابع للتعرف على طريقة عمل الباستا فلورا‎‏. 

 

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المقادير اللازمة للتحضيرلعمل الباستا فلورا

1-اثنين كوب من المربى.

2-اثنين كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة العادية، أو كوب من الزيت النباتي.

3-اثنين ملعقة كبيرة من بشر البرتقال أو بشر الليمون او حسب الرغبة. 

4-واحد كوب من السكر.

5-ثلاث بيضات. 

6-اربعة  ملاعق كبيرة من الماء.

7-اربع  أكواب من الدقيق الأبيض.

8-اربعة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير الباستا فلورا

الخطوة الأولى يخلط كل من الدقيق والبيكنج بودر معًا جيدًا.

الخطوة الثانية نقوم بخلط كل من الزبدة وبشر البرتقال مع السكر جيدًا إلى الحصول على القوام الكريمي.

الخطوة الثالثة نضيف البيض الخليط الكريمي، للحصول على العجينة المتماسكة، ويتم تغطية العجين، ويترك لمدة نصف ساعة تفريبًا.

الخطوة الرابعة نضع ربع  العجين في صينية، ثم يتم توزيع المربى بصورة متساوية على العجينة.

الخطوة الخامسة نقوم بتقطيع باقي العجينة إلى شرائح طولية، ويتم تزيين الفطيرة بشرائح العجينة على صورة مربعات متشابكة.

الخطوة السادسة نضيع الصينية في الفرن الساخن في درجة 180 مئوية لمدة نصف ساعة تقريبًا.

الخطوة السابعة والأخيرة تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانبًا لمدة ساعة تقريبًا.

الخطوة الثانية لعمل الباستا فلورا

الخطوة الأولي نخلط كل من الزبدة والسكر والملح معًا في الخلاط الكهربائي  حتي ينحصل على القوام الكريمي.

الخطوة الثانية نضيف البيض إلى القوام الكريمي ثم  نضيف الدقيق تدريجيًا إلى الحصول على العجينة المتماسكة الطرية.

الخطوة الثالثة نضيع ثلثي العجينة في صينية وعليها ضعي المربى، وفوقها ضعي باقي العجينة على أن تكون مقطعة إلى شرائح.

الخطوة الرابعة نضيع الصينية في الفرن الساخن في درجة 180 مئوية إلى أن تصل الفطيرة الي اللون الذهبي، ثم يتم وضعها تحت الشواية، لتحمر من الوجه.

الخطوة الخامسة والاخيرة تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانبًا لمدة ساعة تقريبًا.

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