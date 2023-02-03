الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أشهر الحلويات اليونانية.. طريقة عمل الباستا فلورا بالخطوات

الباستا فلورا
الباستا فلورا

طريقة عمل الباستا فلورا.. تسعى الكثير من ربات البيوت في تقديم العديد من الاطباق الشهية والمميزة لأسرتها كل يومين والابتعاد عن الأطباق التقليدية التي أعتادنا عليها، ففي السطور التالية نقدم طريقة عمل الباستا فلورا، والتي تعتبر من الاطباق الحديثة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الباستا فلورا من أشهر الحلويات اليونانية القديمة، والتي انتشرت في الوطن العربي، وخاصة بمنطقة شمال أفريقيا، حيث تعرف في بعض البلدان بـ"المبروشة" أو تارت المربي.

طريقة عمل الباستا فلورا للشيف جيهان حسن

 

المكونات:

2 كوب من الدقيق

عدد 2  بيضة

كوب إلا ربع زبدة

كوب واحد من السكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

مربى 

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بخلط الزبدة مع السكر جيدًا ثم نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط، ويضرب هذا الخليط جيدًا بالمضرب الكهربائى، ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر للخليط على دفعات، مع الحرص على التقليب المستمر بملعقة خشبية حتى يتماسك الخليط جيدًا.

الخطوة التالية قومى بفرد ¾ العجين فى صينية متوسطة الحجم ويترك الربع الباقى جانبًا، ثم توضع المربى فوق العجينة المفرودة فى الصينية وتوزع جيدًا ويفرد الربع الباقى من العجينة ويقطع شرائح، وتخبز فى الفرن، حتى تصبح ذهبية اللون وتترك لتبرد ثم قدميها لعائلتك.

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طريقة عمل الباستا فلورا للشيف سالي فؤاد

 

المكونات:

¼ كيلو زبدة طرية، حوالي 250 جرام، أو ¼1 كوب.

1/8 كيلو سكر بودرة منخول (160 جرام)، أو 1 كوب.

2 بيضة.

فانيليا.

رشة ملح.

½ كيلو دقيق أبيض.

رشة ملح.

للحشو نصف كيلو مربى من أي نوع.

وللتزيين كوب سكر بودرة منخول

 

طريقة التحضير:

تتمثل الخطوة الأولى في ُضرب الزبد مع السكر حتى يصبح القوام كريمي ثم يضاف السكر البودرة والدقيق والفانيليا ورشة الملح والبيض في محضرة الطعام حتى الحصول على عجينة.

الخطوة الثانية،  تُفرد نصف العجينة بين اثنين من أكياس النايلون بالنشابة على مقاس القالب وتُرفع بالكيس ثم تُقلب في القالب المتحرك، وتزال الأطراف الزائدة بالسكين، ثم يحشي التارت بطبقة المربى.

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بعد ذلك يُفرد نصف العجين الآخر بين اثنين من أكياس النايلون ويقطع إلى سيور رفيعة بقطاعة البيتزا ويرص على وجه التارت بحيث يكون سيور بالعرض ثم سيور بالطول أو بميل بمقدار بسيط.

أما الخطوة التالية تتمثل في إزالة الأطراف الزائدة بالسكين ويمكن تشكيلها فى قوالب الميني تارت وحشوها بالمربى أو تشكيلها بقطاعات الورد وتزين الباستا فلورا بها.

يدخل القالب الفرن الساخن على 180 درجة مئوية حتى يحصل على اللون الذهبي أو تمام النضج في خلال نصف ساعة أو أكثر.

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الحلويات اليونانية طريقة عمل الباستا فلورا الباستا فلورا الباستا فلورا للشيف جيهان حسن الباستا فلورا للشيف سالي فؤاد

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