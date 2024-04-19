الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سر خلطة أشهر كشرى فى مصر.. بيروحله فنانين ونجوم كورة من 90 سنة (فيديو)

كشري
كشري

سر خلطة أشهر كشري في مصر: بيروحله فنانين ونجوم كورة من 90 سنة (فيديو)

 

تعتبر أكلة الكشري ضمن أكثر الأكلات الشعبية المصرية لدي العديد من المواطنين في مصر والدول العربية، وهناك العديد من المحال التي تصدر أصحابها قائمة الأشهر والافضل من بين محال بيع الكشري، ويأتي لهم العديد من المواطنين والمشاهير والشخصيات العامة في مصر والمجتمع العربي، ضمن تلك المحال الشهيرة محل السني والذي شهد إقبال من الفنانين والمشاهير.

أشهر كشري في مصر 

يعتبر كشري السني ضمن أشهر محال الكشري في مصر، ويحرص العديد من نجوم كرة القدم والفنانين والمشاهير على الذهاب إليه وتناول طبق الكشري منه، خاصة وأنه يعتبر من أقدم المحال في مصر ويرجع تاريخه لعام ١٩٣٤ حيث أنه يعمل منذ قرابة ٩٠ عاما.

 

وقامت "الدستور" بزيارة محل الكشري وعمل بث مباشر مع العاملين، والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، بالإضافة إلى تعليق صورة لصاحب المحل وهو الشيخ محمد إسماعيل أبو هاشم الشهير بـ"السني".

 

ويقول أحد العاملين في المحل، أن تاريخ محل الكشري يعود لأكثر من ٩٠ عاما، وهم على مدار السنين الماضية اشتهروا بطبق الكشري ويحملون سر المهنة خاصة وأنهم يقومون بعمل الأرز أبيض والعدس البلدي مما يعطي طبق الكشري نكهة مميزة، لافتا إلى أنهم منذ بداية فتح المحل واعتاد العمال الاقتضاء بالحج صاحب المحل ووضع الكشري في الأطباق بالأيدي وهما يلبسون القفازات. 

طريقة تحضير الكشري المصري

ابدأ بنقع العدس لساعتين ثمّ اسلقيه مع الكثير من الماء في قدر الضغط حتى ينضج نصف نضوج.

ثم صفّي العدس واحتفظي بماء السلق.

في قدر على النار ملئ بالماء الساخن، أسلقي المكرونة مع وضع رشة من الملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة. 

عندما تنضج، صفّي المكرونة وقلّبيها بزيت الزيتون. 

وفي قدر آخر، ابدأي بتحمير الشعيرية في الزيت.

ثم ضعي الأرز والعدس وقلّبي.

أضيفي ماء السلق فوق القدر بحيث يغطي الأرز.

أتركي المزيج يغلي على النار حتى ينضج الأرز تمامًا.

محال الكشري
محال الكشري
محال الكشري
محال الكشري
محال الكشري
محال الكشري
محال الكشري
محال الكشري
كشري
كشري
كشري
كشري
كشري
كشري
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سر خلطة أشهر كشرى فى مصر.. بيروحله فنانين ونجوم كورة من 90 سنة (فيديو)

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