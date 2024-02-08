هتقومي تعمليه حالًا.. أسهل طريقة لعمل الكشري خطوة بخطوة

لا يمكنك الجلوس أمام طبق من الكشري دون التهامه، فهو أكلة مصرية بامتياز، بالإضافة إلى أنها أكلة مفيدة ومغذية لمكوناتها الغذائية العالية، وتبحث الكثير من الأسر المصرية، على طريقة عمل الكشري، لإعداده مثلما تأكله في المحلات.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكشري، خطوة بخطوة.

المكونات:

1/2 كيلو أرز أبيض.

1/2 كيلو مكرونة سباجيتي.

1/2 كيلو مكرونة.

1/4 كيلو عدس بجبة.

1/2 كيلو حمص، ينقع قبل التحضير بساعتين.

1 كيلو طماطم.

1/2 كيلو بصل.

شعيرية.

1 1/2 كوب زيت..

ثوم.

ملح.

كمون ناعم.

شطة.

طريقة تحضير الكشري المصري

ابدأ بنقع العدس لساعتين ثمّ اسلقيه مع الكثير من الماء في قدر الضغط حتى ينضج نصف نضوج.

ثم صفّي العدس واحتفظي بماء السلق.

في قدر على النار ملئ بالماء الساخن، أسلقي المكرونة مع وضع رشة من الملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.

عندما تنضج، صفّي المكرونة وقلّبيها بزيت الزيتون.

وفي قدر آخر، ابدأي بتحمير الشعيرية في الزيت.

ثم ضعي الأرز والعدس وقلّبي.

أضيفي ماء السلق فوق القدر بحيث يغطي الأرز.

أتركي المزيج يغلي على النار حتى ينضج الأرز تماماً.

خطوات تحضير الصلصة:

في قدر أضيفي الزيت ثمّ حمّري البصلة حتى تذبل.

قومي بإذافة الثوم المهروس، حتى تفوح رائحته.

ثم ضعي عصير الطماطم ويمكنك إضافة معجون الطماطم ثمّ حرّكي.

اتركي المزيج على حتى يكثف وهو ما يسمى بـ "التسبيكة".

خطوات تحضير البصل المحمرّ أو "التقلية"

قطّعي البصل إلى شرائح رفيعة في شكل موحد.

أضيفي إيه عليها الملح ثم في طاسة بها زيت ساخن اقليها حتى تأخذ اللون الذهبي اللامع.

ضعيه في مصفاه حتى يصفي الزيت منه.

خطوات عمل دقة الكشري

في قدر، ضعي الثوم مع الخل والملح والكمون والماء ثمّ قلّبي المكوّنات حتى الغليان.

وضعي الالدقة في زجاجته المخصصة له، لتقديمه بجانب الكشري.

خطوات عمل الشطة

أضيفي فلفل الحار المطحون مع الثوم والزيت على نار هادئة وقلّبي.

يمكنك إضافة القليل من الماء واتركي المزيج حتى يغلي.

تقديم طبق الكشري

وفي هذه اللحظة، يمكنك الاستمتاع بطبق كشري مصري أصيل، من خلال تقديمه على سفرتك بالترتيب التالي، ضعي الأرز في طبق التقديم ثم فوقه المكرونة المسلوقة ثم البصل المحمر.

والشطة والدقة، كل شخص بحسب الرغبة.