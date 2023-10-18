"زى المحلات بالظبط".. طريقة عمل الكشري المصري

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات حيث يعد وجبة نباتية دسمة مصنوعة من أرز العدس والمعكرونة والحمص وصلصة الطماطم بالخل، وتعلوها حلقات البصل المقلية الرقيقة المقرمشة.

طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات

يمكن للملايين من المصريين الإطلاع على طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات وصنع طبق لذيذ وبشكل موفر للغاية.

المكونات المطلوبة لصناعة الكشري

الأرز المعروف أيضًا باسم أرز قصير الحبة.

العدس البني: ينصح باستخدام العدس البني.

البصل: يمكنك استخدام البصل الأبيض، أوالبصل البني، أو البصل الأصفر، أو البصل الحلو، أو البصل الأحمر.

الطماطم أو معجون الطماطم: أي نوع من معجون الطماطم يفي بالغرض في هذه الوصفة.

الثوم: ينصح باستخدام الثوم الطازج.

الخل الأبيض: يستخدم الخل الأبيض المقطر، لا ينصح باستخدام أي نوع آخر من الخل لأنه سيغير نكهة صلصة الخل الكشري الحمراء.

الفلفل الأحمر المطحون: رشة واحدة فقط من الفلفل الأحمر المطحون أو بدلا من ذلك استخدم مسحوق الفلفل الحار المطحون أو الفلفل الحار الطازج.

البهارات: وصفة الكشري المصرية الأصيلة تحتاج إلى كمون مطحون، وكزبرة مطحونة، ومسحوق فلفل حار مطحون.

الحمص ينصح باستخدام الحمص المجفف، ومع ذلك، يمكن استبدال الحمص المعلب لتوفير بعض الوقت.

المكرونة

الزيت: يمكن استخدام أي نوع من الزيوت.

طريقة عمل الكشري

قم بغلي الحمص مع الكمون أثناء تحضير البصل المقلي، بمجرد أن يصبح الحمص طريًا، أضيفي القليل من عصير الليمون فوقه.

نقطع البصل إلى دوائر رفيعة، نترك البصل المقلي في الدقيق ليرتاح لمدة 30 دقيقة قبل القلي.

اصنعي الصلصة الحمراء الطازجة، يُضاف الفلفل الحلو والطماطم والبصل و فصوص الثوم والكمون المطحون والكزبرة المطحونة والملح والفلفل وعصير الليمون وبعض الزيت من البصل المقلي في محضرة الطعام، ثم ضعيها على النار حتى تغلي وتصبح جاهزة.

قومي بطهي الأرز بطريقتك المعتادة.

قم بطهي المعكرونة حتى تنضج وفقًا لتعليمات العبوة أثناء تحضير صلصة الفلفل الحار بخل الطماطم.

امزجي الطماطم في الخلاط، نسكب الطماطم المهروسة في مصفاة.

في قدر متوسطة الحجم على نار عالية أضيفي بعض الزيت واقلي رقائق الفلفل الأحمر (أو الفلفل الحار) والثوم المفروم لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، أضيفي معجون الطماطم والخل الأبيض لمدة 30 ثانية تقريبًا، وقومي بإضافة البهارات.

ثم قومي بتجميع كل المكونات التي قومتي بطهيها بشكل لذيذ في طبق التقديم.

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