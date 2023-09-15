"لوغاريتم".. كورية زوجة لمصرى تحب الكشرى وتكره الفلافل

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على اختلاف الثقافة الكورية عن المصرية.

وأجرى الإعلامي أحمد فايق تحديًا بين الدكتور أحمد مرسى وميجن كيم "آية" زوجته الكورية للكشف عن مدى التوافق في الثقافة.

وأوضح التحدي أن الزوجة هي من تقوم بالطبخ وأعمال المنزل، وهي من اشترت جهاز الزواج، والتي أشارت إلى أنها تحب أكل الكشري، ولكنها لا تحب الفلافل.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مرسي، الزوج هو الذي يبدأ في المصالحة مع زوجته، وأكثر عملًا، كما أن مرتبه أكبر من زوجته، وهو صاحب شقة الزوجية.