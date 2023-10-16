الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الشاورما اللحمة في البيت

الشاورما اللحمة
الشاورما اللحمة

تسعى ست البيت لتقديم أشهى المأكولات لأسرتها ونجد أن شاورما اللحمة من الأطعمة المحببة للجميع الصغار والكبار لذا نقدم خلال سطور طريقة عمل شاروما اللحمة بطريقة مبسطة ورائعة مع البطاطس المقلية ويتم تقديمها ايضًا كطبق رئيسي مع الثومية.

مكونات شاورما اللحمة

  • نصف كيلوجرام من اللحمة مقطعة لشرائح طويلة
  • نصف كوب من الخل الأبيض
  • ربع كوب من الزيت
  • ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود
  • نصف  ملعقة صغيرة من القرفة
  • ملعقة كبيرة من المسطردة
  • ملعقة صغيرة من البهارات
  • ملعقة صغيرة من الملح (او حسب الرغبة)
  • ربع  ملعقة صغيرة من السكر
  • ملعقة كبيرة من بودرة البصل
  • ملعقة صغيرة من بودرة الثوم
  • رشة من بودرة الحبهان أو الهيل
  • 2 بصل مقطع جوانح او شرائح رفيعة
  • 2 طماطم مقطعة شرائح (بدون البذور)
  • 2 عود بقدونس مفرومين
  • 2 فلفل رومي مقطعة شرائح

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل

طريقة عمل شاورما اللحمة 

  • في وعاء عميق نقوم بإضافة الخل والملح والفلفل الاسود والحبهان والقرفة والسكر والبهارات وبودرة البصل والثوم وقلبي جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
  • نقوم بوضع اللحمة على التتبيلة وقلبيها جيدا ثم نغطيها ونتركها في الثلاجة أقل توقيت 4 ساعات أو ممن بليل لتانى يوم صباحا.
  • نضع ملعقتين من الزيت في إناء على النار حتى يسخن ثم ضعي شاورما اللحمة واستمري في تقليبها حتى تتحمر وتنضج ثم ارفعيها من على النار.

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل

بالمقادير.. طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت خطوة بخطوة

ضعي البصل في نفس الإناء وضيفي عليه 1/4 كوب من الخل وشوحيه قليلا حتى يبدأ لونه في التغير ثم ضيفي الفلفل والطماطم والبقدونس وقلبيهم قليلا ثم ارفعيهم من على النار.

ضعي الخضار على شاورما اللحم وقلبيهم ثم قدميها

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خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل

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