الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الأيس كريم في البيت.. بطريقة سهلة

الأيس كريم
الأيس كريم

مع دخول فصل الصيف تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل الأيس كريم في البيت بسبب مذاق الأيس كريم الشهي والذي يعطي احساس بالانتعاش، الذي يحاول البعض دوما تجربة عمله في المنزل، ولكن بعضهم قد يفشل.. إذا كنتم من محبي الآيس كريم  في حين يمكن إعداده بهذه الطريقة البسيطة. 

مكونات طريقة عمل الأيس كريم 

1-اثنين كوب من الكريم شانتيه البارد.

2-كوب من السكر.

3-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4-الثلج لتظبيط القوام.

 

طريقة تجهيز الأيس كريم 

الخطوة الأولى نضيع وعاء الخلاط في الفريزر لتبريده قبل البدء ثم نبدأ في الخطوات.

الخطوة الثانية ضع الكريم شانتيه البارد والسكر في الخلاط الكهربائي، واخلط على سرعة متوسطة  حتى يندمج السكر.

الخطوة الثالثة نضيف الفانيليا إلى الخليط السابق وواصل الخلط حتى يتجانس.

الخطوة الرابعة نضيف الثلج لتحسين القوام أو تبريد الخليط، واخلط هذا المزيج حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا.

الخطوة الخامسة نضيف الخليط في الفريزر لمدة من ست إلى ثمان ساعات على الأقل.

الخطوة السادسة ثم نقوم بتغطية الوعاء بورق الزبدة لتجنب تكون اي من  البلورات.

الخطوة السابعة نترك الآيس كريم لبضع دقائق خارج الفريزر لتسهيل التقديم.

الخطوة الثامنة نقوم بقدم الآيس كريم في أكواب.

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طريقة عمل الايس كوفي في المنزل 2024

 

الخطوة الثانية لطريقة عمل الأيس كريم 

الخطوة الأولى نقوم بوضع الفواكه في الفريزر لتجميدها لمدة ثمان ساعات قبل البدء في التحضير.

الخطوة الثانية نوضع في الخلاط الفواكه المجمدة مع الحليب.

الخطوة الثالثة نقوم بخلط الفواكه على سرعة متوسطة حتى تندمج الفاكهة ويصبح القوام ناعمًا.

الخطوة الرابعة نضيف السكر ومستحضر الفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخلط حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

الخطوة الخامسة نقوم باضافة الثلج مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

الخطوة السادسة نقوم بصب الأيس كريم في أكواب وضعها في الفريزر لمدة من 4 إلى 6 ساعات على الأقل للحصول على تماسك أفضل.

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