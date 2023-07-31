الكندوز بـ 370 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسواق، حيث سجل اللحم الكندوز بين 300 و370 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن ما بين 250 و400 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين280 و350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 300 و350 جنيها للكيلو.

و سجل سعر الاستيك والبفتيك 300 و400 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و350 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 290 و 320 جنيها للكيلو.

وشهدت اللحوم المستوردة استقرارا حيث سجل اللحم البرازيلي 230 جنيها، والكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190جنيها.