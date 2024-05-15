طريقة عمل كيكة الشوكولاته في المنزل.. أسهل وصفتين

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل كيكة الشوكولاته من المكونات لها طهم مميزة التي تساعد على فتح الشهية، فضلًا على الفوائد المتعددة له، ويمكنك أن تستخدم الشوكولاتة في أنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته

ويمكنك تحضير كيكة رائعة من الشوكولاتة، وفيما يلي إليكم طريقة عمل كيكة بالشيكولاتة.

مقاديير عمل كيكة الشوكولاته

1-كوب من الشوكولاتة .

2-كوب من الدقيق.

3-نصف كوب من الزبدة الطرية.

4-كوب ونصف من الماء الساخن.

5-كوب من السكر الأبيض.

6-كوب من السكر البني.

7-بيضتان.

8-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

9-ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

10-ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

11-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

12-كوب من الشيكولاتة المفرومة.

13-ملعقتان من السكر البودرة للتزيين.

14-ملعقتان صغيرتان من الكاكاو للتزيين.

طريقة التحضير كيكة الشوكولاته

الخطوة الاولي في حلة نضع الشوكولاته والزبدة، مع التقليب المستمر ونصب عليها الماء المغلي مع التقليب ويترك الخليط لمدة عشر دقائق.

الخطوة الثانية نضيف السكر البني والسكر الأبيض إلى الخليط السابق مع التقليب حتى تذوب المكونات مع بعضها.

الخطوة الثالثة نقوم خفق البيض ونضيفهم للخليط مع التقليب المستمر.

الخطوة الرابعة نضيف الدقيق، الكاكاو، البيكنج صودا والملح وتقلب المكونات حتى تمتزج تماما.

الخطوة الخامسة نضيف نصف كوب الشيكولاتة المفرومة وتقلب جميع المكونات مغ بعضها.

الخطوة السادسة نجهيز صينية ويتم دهنها بالزبدة ورشها بالدقيق ويصب بها الخليط.

الخطوة السابعة نضيع على الوجه الشوكولاتة المفرومة.

الخطوة الثامنة نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة .

الخطوة التاسعة تترك الكيكة حتى تبرد تماما وبعدها نرشها بالسكر البودرة والكاكاو.

الخطوة الثانية لتحضير كيكة الشوكولاته

الخطوة الاولي في طبق مناسب نخلط الشوكولاتة مع الدقيق الأسمر والبيكنج بودر مع التقليب المستمر.

الخطوة الثانية في طبق أخر يتم خفق البيض مع الفانيليا، السكر والملح باستخدام المضرب الكهربائي.

الخطوة الثالثة نضيف الزيت مع الإستمرار ثم نضيف مع اللبن بالتدريج إلى خليط البيض مع التقليب حتى تتداخل المكونات ونحصل على خليط الكيك.

الخطوة الرابعة نضيف الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى تمام الطهي.