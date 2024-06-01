السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

"تصرف غريب" فضح الفاعل.. تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل سرقة منزله (خاص)

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

لما زال اسم الفنان تامر عبدالمنعم يتصدر محرك البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تعرضه لحادث سرقة اتهم فيها عاملة بمنزله، وحرر محضرا ضدها.

وكشف تامر عبدالمنعم عن طريقة سرقة منزله، وقال إنه كانت عن طريق إحدى العاملات في المنزل، وهي جديدة وليست من القدامى، واكتشفت بسبب إصرارها على حمل شنطة القمامة في أثناء ذهابها لقضاء إجازتها.

أضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “بعد خروجها من المنزل بساعات قليلة اكتشف الموجودين سرقة أموال وقطع ذهب وألماظ تخص زوجتي، بالإضافة إلى ساعتين بمبالغ طائلة”، ما دفعه لتحرير محضر ضدها في قسم شرطة الدقي.

أكد أنه لم يتم العثور على الخادمة حتى الآن، لكنه على ثقة تامة بأن رجال الأمن لديهم قدرة ويعملون بكل طاقتهم لإيجادها.

تامر عبدالمنعم ليس الأول.. نجوم تعرضوا للسرقة من الخادمات

سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

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سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل شقة الفنان تامر عبدالمنعم.

وحرر تامر عبدالمنعم بلاغًا بديوان قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، يتهم فيه خادمة بسرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من تامر عبدالمنعم يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل الشقة بدائرة القسم، واتهم الخادمة بارتكاب الواقعة، حيث اكتشف السرقة عقب حصولها على إجازتها السنوية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لسرعة ضبط الخادمة المشتبه بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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