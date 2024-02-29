بخطوات بسيطة.. طريقة عمل بلح الشام لعشاق الحلويات الشرقية

طريقة عمل بلح الشام، من كلمات التي ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2024.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، طريقة عمل بلح الشام بخطوات بسيطة داخل المنزل.

طريقة عمل بلح الشام

هناك العديد من الطرق لعمل بلح الشام فى المنزل ومنها التالى:

المقادير

كوب إلا ثلث من الدقيق الأبيض

كوب وربع من الماء

ملعقة كبيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة كبيرة من الزيت

ملعقة كبيرة من النشا

رشة صغيرة من الملح

فستق أو سوداني لتزيين طريقة عمل بلح الشام بالمقادير

الخطوات

نضع الماء والزيت والزبدة في إناء على النار، ونقلب المكونات معًا ثم نتركها حتى الغليان

نضيف الدقيق والفانيليا والملح إلى الخليط السابق، ثم نخلط المكونات جيدًا باستخدام ملعقة من الخشب

نرفع طريقة عمل بلح الشام بدون بيض من النار، ثم نضع المزيج في الخلاط الكهربائي مع إضافة النشا المذابة في الماء

نضرب المكونات معًا لحين الحصول على خليط متجانس

نضع خليط طريقة عمل بلح الشام بالمقادير داخل كيس حلواني، ثم نقوم بتشكيلها داخل الزيت الغزير الساخن

نحرك أصابع بلح الشام في الزيت حتى تكون ذهبية اللون

نصفي بلح الشام من الزيت جيدًا، ثم نضعه داخل الشربات المجهز سابقًا

نخرج بلح الشام من الشربات، يليها خطوة التزيين باستخدام نوع المكسرات المفضل، وبعد ذلك تصبح طريقة عمل بلح الشام بدون بيض الشيف حسن جاهزة للتقديم.

طريقة أخرى لعمل بلح الشام

هناك العديد من الطرق لعمل بلح الشام فى المنزل ومنها الطريقة التالية :

مقادير عمل بلح الشام

كوب دقيق

كوب ماء

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوبان شربات

زيت للقلي

الخطوات

نحضر إناء فارغ، ونضع فيه الماء والزيت على النار حتى الغليان

نضيف إلى الماء، الدقيق، النشا، الفانيليا، الملح، مع التقليب باستمرار لحين نحصل على عجين متماسك نسبيًا

نرفع الخليط من النار، ونضعه داخل قمع الحلويات

نشكل طريقة عمل بلح الشام زي المحلات باستخدام القمع، لنضع الأصابع داخل الزيت مباشرة

نقلب بلح الشام من جميع الاتجاهات، ثم نخرجه من الزيت

نضع بلح الشام داخل شربات بارد لمدة دقيقتين، ثم يقدم مع رشة من الفستق على الوجه.