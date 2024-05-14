الثلاثاء 14 مايو 2024
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الصحة والمنوعات

طريقة عمل البيتزا في المنزل.. الخطوات البسيطة لتحضيرها بنكهة رائعة

البيتزا
البيتزا

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن طريقة عمل البيتزا فى المنزل، وهو ما زاد من ظهور كيفية عمل البيتزا فى المنزل، ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل البيتزا فى المنزل باسهل طريقة ممكنة.

طريقة عمل البيتزا في المنزل

تعتبر البيتزا من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين حول العالم، والتي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة في المنزل. 

في هذا المقال، سنتعرف على الخطوات البسيطة لطريقة عمل البيتزا في المنزل بنكهة رائعة تفوق تلك التي تشتريها جاهزة،

مكونات عمل البيتزا

- عجينة البيتزا.

- صلصة الطماطم.

- الجبن الموزاريلا.

- الإضافات الاختيارية: زيتون، فلفل حار، فطر، بصل، لحم، زعتر، فلفل أسود، ثوم مدقوق.

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طريقة تحضير البيتزا في المنزل

1. تحضير العجينة: قومي بخلط الطحين والماء والخميرة والملح في وعاء كبير، وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

2. تغطية العجينة وتركها تتخمر: ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت، وقومي بتغطيتها وتركها لتتخمر لمدة ساعة على الأقل، حتى تتضاعف حجمها.

3. تمدد العجينة وتشكيلها: بعد التخمير، قومي بتمدد العجينة على سطح مرشوش بالطحين حتى تصل سماكتها إلى الحجم المطلوب، ثم قومي بتشكيلها بالشكل المفضل لديك.

4. إضافة الصلصة والجبن: قومي بفرد صلصة الطماطم على سطح العجينة، ثم قومي برش الجبن الموزاريلا بالسخاء.

5. إضافة الإضافات الاختيارية: أضيفي الإضافات الاختيارية المفضلة لديك على وجه البيتزا، مثل شرائح الزيتون أو قطع الفلفل الحار أو شرائح الفطر.

6. الخبز: ضعي البيتزا في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة عالية، واتركيها حتى يصبح لونها ذهبيًا والجبن مذوبًا.

7. التقديم والتمتع بالبيتزا اللذيذة: قومي بتقطيع البيتزا إلى قطع متساوية، وقدميها ساخنة وتمتعي بنكهتها الرائعة.

بهذه الخطوات البسيطة والمكونات القليلة، يمكنك تحضير بيتزا لذيذة في منزلك بسهولة وبنكهة لا تُقاوم. جربي هذه الوصفة واستمتعي بالطعم الشهي وأنت في راحة منزلك. 

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