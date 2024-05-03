عشاق المطبخ الغربي.. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي

تتزايد معدلات البحث في الساعات الأخيرة حول طريقة عمل البيتزا الإيطالي من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي

مقادير عجينة البيتزا

4 أكواب دقيق

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

نصف علبة زبادي

ذرة ملح

ذرة سكر

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالى

مكونات حشو البيتزا

فلفل أخضر (مقطع حلقات)

طماطم (مقطعة لقطع صغيرة)

جبن رومي مبشور

جبن موتزاريلا

سوسيس (يتم سلقه وتقطيعه لدوائر)

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي

مقادير صلصة البيتزا الإيطالية

4 ملاعق كبيرة صلصلة طماطم

نصف كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل

زعتر

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية والحشو

البداية بتخفيف صلصلة الطماطم بالماء ووضعها على النار مع إضافة عصير الليمون وزيت الزيتون والسكر والبهارات

تقلب الصلصلة حتى الغليان ثم ترفع من النار وتترك حتى تبرد لحين الانتهاء من عمل البيتزا

إذابة الخميرة في نصف كوب ماء دافئ وإضافة رشة سكر ثم تركها مغطاة لمدة عشر دقائق حتى تختمر

لعمل عجين البيتزا، احضار وعاء عميق وضعي فيه الدقيق والبيكينج بودر، ثم اضيافة الزيت والزبادي والملح والخميرة

التقليب الجيد بالملعقة حتى تندمج المكونات ثم ترك الملعقة والبدء في استخدام اليد لتشكيل العجين

إضافة كوب من الماء الدافئ تدريجيا إلى العجين وتقليب باليد حتى يصبح متماسكا تماما.

وفي حالة إلتصاق العجينة بيدك، اضيفي المزيد من الدقيق

ترك العجين لمدة ساعة حتى ترتاح أو تصبح أكثر انتفاشا

ثم بعد ذلك تقسيم العجينة وفردها على ثلاث صواني دائرية الشكل

فرد الصلصة على السطح ثم ببشر الجبن الرومي والموتزريلا ثم وضع باقي المكونات وتنسيقها وفقا للذوق الشخصى.

تسخين الفرن لمدة عشر دقائق، ثم وضع الصواني به وترك البيتزا تنضج لمدة تتراوح من 10 - 15 دقيقة ثم يتم تقديمها ساخنة