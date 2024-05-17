الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرق التغلب على فترة الامتحانات الصعبة بالتغذية السليمة

الامتحانات
الامتحانات

تعد فترة الصيف من الفترات التي يواجه فيها الطلاب تحديات عديدة أثناء المذاكرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤثر على التركيز والإنتاجية، لذا، من المهم اختيار الأطعمة المناسبة التي تعزز القدرة على التركيز وتحسن الأداء العقلي، فهناك مجموعة من النصائح بحسب ما ذكر في موقع "هيلث" المهتم بالشأن الطبي.

الفواكه والخضروات الطازجة:

تعد الفواكه والخضروات من المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة الدماغ. فالفواكه مثل التوت، والفراولة، والبرتقال تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا الدماغية، كما أن الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي تحتوي على فيتامين K وحمض الفوليك، وهما مهمان لتعزيز الذاكرة والتركيز.

المكسرات والبذور:

تعتبر المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو من المصادر الجيدة لأحماض أوميجا-3 الدهنية التي تدعم صحة الدماغ. كما أن بذور الكتان وبذور الشيا تحتوي على نسبة عالية من هذه الأحماض بالإضافة إلى الألياف التي تعزز من الشعور بالشبع وتمنع الشعور بالإرهاق. 

الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل يساعد في الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة. فهذه الأطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء وتوفر الطاقة على مدار اليوم، مما يحسن من التركيز والانتباه.

الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين من المصادر الممتازة لأحماض أوميجا-3 الدهنية والبروتينات، هذه الأحماض تلعب دورًا كبيرًا في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز القدرة على التعلم وحفظ المعلومات. 

البيض

يحتوي البيض على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكولين، الذي يعد مهمًا لتطوير وظائف الدماغ والذاكرة. كما أن البروتينات الموجودة في البيض تساعد في بناء وإصلاح خلايا الجسم والدماغ.

الماء

لا يمكن إغفال أهمية شرب الماء بكميات كافية أثناء فترة المذاكرة. فالجفاف يمكن أن يؤدي إلى ضعف التركيز والتعب. لذا، يجب الحرص على تناول الماء بشكل منتظم للحفاظ على الترطيب الجيد للجسم والدماغ.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين بكميات معتدلة بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، يساعد شرب الشاي الأخضر في تحسين اليقظة والتركيز دون التسبب في الاضطراب الذي قد يحدثه شرب كميات كبيرة من القهوة.

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