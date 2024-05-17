القباج: انتقال جميع مستفيدي الضمان إلى تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 10 مايو إلى 16 مايو 2024.

الجمعة 10مايو:

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق المرحلة الرابعة من تدريباته بالمناطق الحدودية بمناطق رأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس ومدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

- بالتنسيق مع البيت النوبي بأسوان، برنامج التمكين الاقتصادي ينتهي من تدريب ٥٠٠ سيدة بمحافظات المنيا والأقصر وقنا على الحرف التراثية، ويقدم لهن دعما ماليا للبدء في مشروعاتهن متناهية الصغر.

- جهود مكثفة للهلال الأحمر المصري.. يجري تدريبًا تنشيطيًا لإجمالي 2000 من المتطوعين العاملين في محافظة شمال سيناء، ويتوسع في استكمال مهمات الإغاثة بمخازنه.

السبت 11 مايو:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاجتماع السنوي لقيادات وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمراجعة الإنجازات والتحديات وخطط الارتقاء بخدمات الوزارة في كافة المحافظات.

- وتجري مع مديري المديريات حوارًا مفتوحًا حول التحديات القائمة في بيئة العمل وكفاية وكفاءة الموارد البشرية في ظل التطوير الإداري والتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.

- القباج تشهد عرض المدرسة العربية للسينما فيلم عن ذوي الإعاقات البصرية "نور عيني" الحائز على جائزة " ذات أثر" بمهرجان أسوان الدولي، وتناقش الحضور في قضايا المكفوفين في مصر.

- بمشاركة 2000 من كبار السن، التضامن الاجتماعي ترعى فعاليات أول رالى لكبار السن "الحركة بركة.. الشباب شباب القلب" بالتعاون مع مؤسسة جولدن ييرز الدعوة لرعاية كبار السن والترفيه عنهم ودمجهم في المجتمع.

الأحد 12 مايو:



- التضامن الاجتماعى تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية "حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة" لاستعراض بدائل سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم بمشاركة من خبراء البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية والإسكوا.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر زيادة مكافآت التطوع الشهرية للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا بداية من يوليو المقبل، وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية لموافقة سيادته على زيادة الأعداد من 2،500 إلى 15،000 رائدة.

- بنك ناصر الاجتماعي يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، والقباج تؤكد أن بنك ناصر الاجتماعي يستكمل جهوده لدعم الطبقة المتوسطة والدنيا اجتماعيًا واقتصاديًا.

الإثنين 13مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال "المنتدي الدولي لريادة الأعمال"والنسخة الثانية من مبادرة "العيش باستقلالية"والمعرض العربي للأسر المنتجة ولذوي الإعاقة.

- صندوق "عطاء" للاستثمار الخيري لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ أولى اللقاءات التوعوية للممرضات بالوحدات الصحية من خلال مشروع "وصول" بالتعاون مع جمعية كيان داخل 30 قرية لتعزيز آليات الاكتشاف المبكر للإعاقة.

- دورات تدريبية موسعة لرفع مهارات العاملين بمكاتب التوجية والاستشارات الأسرية على مستوى المحافظات، بالتعاون بين برنامج "مودة" مع الإدارة المركزية للأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

الثلاثاء 14مايو:

- التوسع في الصرف الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالي 3،6 مليار جنيه مصري، والقباج تعلن عن انتقال جميع مستفيدي الاجتماعي إلى تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر 2024.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بنظيرها البحريني السيد أسامة العصفور لبحث العلاقات الثنائية في مجالات ريادة الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتفقان على عقد معرض تراثي مصري بدولة البحرين، وآليات التمكين الاقتصادي بين البلدين.

- للمرة الأولى بوزارة التضامن الاجتماعي، انطلاق قافلة طبية للعاملين بالوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة في إطار التوجه لتحسين جودة حياة العاملين كجزء حيوي من منظومة التطوير التي تشهدها الوزارة.

- القباج تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الثلث الأول من عام 2024، وتعلن عن تقديم الخدمات العلاجية لإجمالي 51،500 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة، منهم 7،081 بالمناطق المطورة بديلةالعشوائيات.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بالتنسيق مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية واليونيسف وجمعية بنك الطعام المصري ومؤسسة صناع الحياة، ينظم ورشة عمل لمناقشة آليات زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة في مصر.

الأربعاء 15مايو:

- القباج تشهد افتتاح الدورة الثانية لمبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" والمعرض العربي للأسر المنتجة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العالمي لريادة الأعمال والاستثمار بالبحرين.

- وتشارك في الحدث رفيع المستوى بعنوان "ريادة الأعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة " وتستعرض التجربة المصرية في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

- برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية يقدم خدمات تنظيم الأسرة لإجمالي 520 ألف سيدة من خلال 102 عيادة "2 كفاية"، ويعلن عن زيادة 40 عيادة إضافية قبل نهاية عام 2024

- حملة "هنوصلك" التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع 196 مكتب تأهيل متنقل، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، تنجح فى تنظيم 1،690 حملة على مستوى 891 قرية فى 23 محافظة.

الخميس 16 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل أيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية والوفد المرافق له واللقاء يبحث سبل التعاون في التصدي لقضية عمالة الأطفال.

- القباج تستقبل السيد إليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى بدولة السنغال ووفد من سفارة السنغال لمناقشة فرص التعاون في مجالات الاستثمار الاجتماعي والاقتصاد التضامني بين الوزارتين لزيادة فرص التشغيل للنساء والشباب.

- وتستقبل محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له لاستعراض الموقف التنفيذي للقرية التراثية إستعدادالافتتاحها، ويراجعا معًا استكمال جهود التضامن في دعم البرامج التنموية خلال عامي 2023 و2024.

- وزيرة التضامن تلتقي فريق عمل الحماية الاجتماعية بالوزارة لمناقشة المراجعة الميدانية لحوالي نصف مليون أسرة لتقصي أحوالهم وبحث استمرار استحقاقهم للدعم النقدي، وسبل توفير الباحثين الميدانيين والأخصائيين للقيام بتلك المهمة.

- التضامن الاجتماعي تكثف من الندوات التثقيفية والتوعوية لحجيج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام على مستوى محافظات الجمهورية لتوعية الحجيج بإرشادات مناسك الحج.

