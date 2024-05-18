خالد إسماعيل: لا يمكننى الاستغناء عن مكتبتى مادمت قادرًا على القراءة (حوار)

مكتبات المثقفين 23

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور يقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ 23 من حلقات هذه السلسلة من الحوارات يحدثنا الكاتب الروائي القاص خالد إسماعيل، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك.

متى اشتريت أول كتاب؟

أول كتاب اشتريته كان فى العام 1983 وهو ديوان شعرللراحل أحمد فؤاد نجم، طبعة مكتبة مدبولي، واشتريت معه ديوان شعر للشاعرأمين حداد، ربما هو ديوانه الأول وكان ثمنه "25 قرشًا"، وفى أولى رحلاتي للقاهرة فى العام 1985، قصدت معرض الكتاب فى مدينة نصر، واشتريت كتاب قصة حياة بيرم التونسي وكان ثمنه "جنيه وربع".

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

أهم الكتب فى مكتبتي ـ بعد القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ـ كتب السير الشعبية وموسوعة شخصية مصر للراحل جمال حمدان وكتاب "النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإسلامية" للراحل حسين مُروّة، وهومفكر ماركسي لبناني، قتلته الجماعات الإسلامية، وكتب المفكر الماركسى اللبناني أيضا حسن عبدالله حمدان ـ أو مهدى عامل، واغتالته الجماعات الإسلامية أيضًا، وكتب نجيب محفوظ ويحيى حقي وعبد الوهاب الأسواني وعبد الحكيم قاسم ويحيى الطاهر عبد الله والأبنودى وفؤاد نجم وفؤاد حداد وصلاح عيسى، وكتب المبدعين الذين أحبهم من المصريين والأقطار العربية الأخرى.

ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟

مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، وبعض روايات نجيب محفوظ، وعبدالوهاب الأسواني وعبد الحكيم قاسم وصلاح عيسى، وهذه الكتب صدرت فى طبعات مختلفة، وحرصت على اقتناء نسخ منها، بسبب محبتي لها ولمؤلفيها.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لا يمكننى الاستغناء عن مكتبتى، مادمت قادرًا على القراءة ومادمت كاتبًا وصحافيًا، فهى المرجع الذى لا أستغني عنه.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

كنت فى بدايات إقامتي فى "القاهرة" أتنقل من مسكن إلى آخر، ولهذا السبب فقدت مئات الكتب، وكنت أشترى الكتب وأهديها للمبدعين الشبان، خاصة كتب يحيى حقي، وكتاب "فجر الضمير" لمؤلفه جيمس هنري بريستد، وهو كتاب مهم يتحدث عن تاريخ الدين فى مصر القديمة.

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

الأعمال الكاملة القصصية والروائية والمسرحية للكاتب الكبير يوسف إدريس، قرأت طبعة "مكتبة مصر" وطبعة "دار الشروق" وتمنيت أن تعيد "الشروق" طباعتها، ومازلت أفتقد هذه الأعمال، وكذلك الأعمال الكاملة للراحل "يحيى حقي " التى أصدرتها هيئة الكتاب، ضاعت مِنّي ولم أعد أمتلك غير عدد قليل منها.

هل تشتري كتب ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

نعم، اشترى الكتب ولا أجد الوقت لقراءتها، لكنها مرجع مهم، وهناك بعض الكتب اشتريتها ولم أقرأها كاملًا، لكننى أعتمد عليها فى عملي الصحفي، باعتبارها مصدرًا للمعلومات، وقبل كتابة الروايات، لابد من قراءة كتب تدور فى فلك فكرة الرواية، وهنا تظهرأهمية هذه الكتب، على سبيل المثال، كتبت روايتي “عِرق الصِّبا ـ دارالعين 2019”، وقبلها قرأت تاريخ "الجبرتي" الذى تناول الحقبة التاريخية التى اخترتها لتكون حقبة لأحداث الرواية، وهى الفترة التى حكم فيها المماليك مصر بالتعاون مع العثمانيين، حتى قدوم الحملة الفرنسية وتولّي محمد على حكم مصر.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

كلما امتلكت مبلغًا من المال اشتريت الكتب الجديدة لتزويد مكتبتى، وفى السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار الكتب فانخفض المبلغ المخصص لشراء الكتب الجديدة.

هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

أعير كتبى لأصدقائى المقربين، وأهدى بعض الكتب لمن يرغبون فى حالة وجود عدة نسخ من الكتاب فى مكتبتي، وأستعير بعض الكتب وأردها بالطبع، لكن هناك سلوك لدى المثقفين، هو سلوك "السط" على الكتب، وهؤلاء عانيت منهم كثيرًا، وأصبحت الإعارة والاستعارة قاصرةً على المقربين من الأصدقاء، وبالطبع أهدى نسخًا من رواياتى ومجموعاتى القصصية للمبدعين والزملاء المهتمين بقراءة الأدب.

وما أول كتاب قرأته كاملًا؟

أول كتاب قرأته كاملًا هو"حسن البنا" لمؤلفه دكتور رفعت السعيد، كنت فى أولى ثانوى. وكتاب عبد الناصر المُفترىَ عليه للكاتب حسنين كروم وكانا من مكتبة واحد من أقاربي وهذان الكتابان تركا الأثر المهم والخطير فى وجداني وكان لهما الفضل فى فتح الباب أمامى لفهم الخريطة السياسية المصرية.

وماذا عن أول كتبك المؤلفة؟

أول كتاب أدبى كتبته هو"درب النَّصارىَ "ـ صدر فى العام 1997ـ وأحدث رواياتي "أبو القُمصان"، وأحدث كتاب لي غير أدبي هو"الخروج إلى الحرية ".