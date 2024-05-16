الروائى فكرى داود: بيتى مكتبة كبيرة وكل كتاب ابن لى (حوار)

مكتبات الثقفين 21

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور يقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ 21 من حلقات هذه السلسلة من الحوارات يحدثنا الكاتب الروائي الكبير فكري داود، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك؟

متى اشتريت أول كتاب؟

أمتلك مكتبة كبيرة، فعلاوة على حجرة المكتبة الرئيسية، توجد كتب في كل حجرات وردهات البيت، حيث بدأت مسألة الشراء مبكرا جدا، ربما وأنا في الصف الرابع الابتدائي، وكان يمر على دارنا العم “شروش” بائع الجرائد بدراجته، ليترك لوالدي جريدة الأهرام، وشيئا فشيئا جرت بيننا صداقة أبوية، فدأب على منحى ما معه من مجلات وكتب، خصوصا سلسلة (اقرأ) الصادرة عن دار المعارف، فكنت أقرأها، ثم أحتفظُ بما يعجبني منها، ككتابي دماء وطين ليحي حقي، والوعد الحق لطه حسين، مقابل أقساط ضئيلة من مصروفي الضئيل، ومن هنا تكونَتْ نواةُ مكتبتي.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

كل كتاب يعد ابنا لي، لدَيّ معظم الإصدارات الأدبية العربية والمترجمة، لماركيز وشتاينبك ولوركا وشكسبير وساراماجو وغيرهم، رواية الثور لمويان، ورواية الصفيحة لباموق، معظم ما كتب عن مدارس وتقنيات القصة والرواية، لكنني أعتز بالأعمال الكاملة (تقريبا) لتشيكوف وديستوفيسكي وتولستوي، وشعراء وكتاب ما يسمى بجيل الستينيات ومَن سبقوهم، كما أعتز بالموسوعات الكثيرة في مكتبتي، كمصر القديمة ووصف مصر والأغاني ونهاية الأرب في كلام العرب، والحيوان للجاحظ، وسلاسل كتب النحو واللغة؛ كألفية ابن مالك وإعراب القرآن للعكبري والنحو الوافي لسليم حسن، غير الحواشي والمعاجم كالمعجم الوسيط ولسان العرب، ومجموعة مهمة من التفاسير كالقرطبي وابن كثير وتفسير الجلالين، وعلى هامشه كتابان هما: أسباب النزول، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وقصص القرآن، والعهد الجديد والعهد القديم، ومجموعات أخرى مهمة في التاريخ والجغرافيا وعلم النفس، والفلسفة وفقه اللغة، وكُتب السيرة، عندي كتب نادرة منها تفسير النسفي بخط اليد، ومخطوطة كتاب نزهة المجالس للشيخ عبد الرحمن الصفوي الشامي.

الروائي فكري داود

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

كتب كثيرة جدا لا أستغنى عنها منها: النحو الوافي، تفسير القرطبي، أعمال تشيكوف وديستوفيسكي وطه حسين ونجيب محفوظ والحكيم والعقاد، وكافكا وشتاينبك وماركيز، وأشعار حلمي سالم وصلاح جاهين، وملحمتا الإلياذة والأوديسا لهوميروس، ومسرحيات شكسبير، وديوان أزهار الشر لبودلير، وأعمال كوتسي وولي سونيكا الأفريقيين وبعض كتاب المغرب العربي كأحلام مستغانمي والطاهر وطار ومحمد شكري وعبد الملك مرتاض، وإبراهيم الكوني وغيرهم.

ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة؟

عندي أكثر من نسخة لرواية مائة عام من العزلة، الجريمة والعقاب، الحرب والسلام، ألف ليلة وليلة، لدي منها ثلاث طبعات مختلفات أهمها النسخة الأصلية، ثم نسخة منقحة أصدرتها دار الهلال، ونسخة ثالثة مصورة قطع متوسط صادرة من بيروت وهي أولى النسخ التي اقتنيتها.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

الحقيقة أنني كنت أخطط لتوريث مكتبتي لابنتي سارة، وهي كانت كاتبة أطفال فذة، أصدرت لها هيئة قصور الثقافة مجموعة قصصية بعنوان: الإوزة الضائعة في سلسلة كتاب قطر الندى، كتبت قصصها وهي في الثانية عشرة، لكنن روحها صعدت إلى بارئها، وهي بالجامعة في السابعة عشرة.رحمة الله عليها..، فنَحَّيتُ موضوع مصير المكتبة جانبا، تاركا الأمر لله ثم لزوجتي التي تعشق القراءة، وكانت حاضرة وداعمة في تكوين جزء كبير منها. خصوصا أن الوريث عبد الرحمن لا علاقة له بالكتب غير الدراسية، وأخته أميرة ملخومة بأسرتها الصغيرة زوجها وابنتها سارة الصغيرة وطفلها آدم.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

الفقد عندي لم يصل إلى أن يكون مكتبة، لكن كتبا كثيرة فقدت، ونجحت غالبا في شراء نسخا أخرى، ما عدا الجزء الأول من موسوعة مصر القديمة، لم أستطع تعويضه ورقيا حتى اليوم، رغم تعويضه إلكترونيا.

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

رواية شيفرة دافنشي للفرنسي دان براون، رغم أنني ملم بموضوعها.

هل تشتري كتبا ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

أي كتاب أشترية لابد أن تكون لي فيه رحلة سياحية، حتى لو كان موسوعة، والجزء الذي تكون حاجتي المزاجية، في حاجة إليه أقرأه في الحال، لكن أستطيع أن أقول، إن كل الكتب التي اقتنيتها بنفسي قرأتها، أما الإهداءات فلدي ركن كبير خاص بها، أقرأ منها ما يستحق، لكنني لابد أن تكون لي جولة جيدة، في أي كتاب يصل إلى يدي، كما أنني أقرأ أعمالا جاءتني للفحص أو التحكيم، حتى لو كانت لا تروقني.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

لا أحدد ميزانية أو توقيتا للشراء، فأي كتب أحتاجها وغير موجودة عندي، أستريها فورا، بصرف النظر عن المبالغ المطلوبة.

هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتبا من الأصدقاء وهل تعيدها؟

عندي سجل إعارات وهبات كبير، لكنني لا أعير إلا الكتب التي يمكن إعادة شرائها لو فقدت، وأهدي الكتب المتكررة لمن يستحق. أستعير قليلا جدا، وأحرص على قراءة ما أستعيره وإعادته لصاحبه في الموعد المحدد.