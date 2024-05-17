جاسمين طه تشيد بأعمال الزعيم عادل إمام: تأريخ للمجتمع وللشارع المصري

أشادت الإعلامية جاسمين طه زكى بأعمال الزعيم عادل إمام، قائلة: "أعمال الزعيم عادل إمام هي تأريخ للمجتمع والشارع المصري في التحولات التي حصلت فيه سواء كانت اجتماعية أو ثقافية".

وأضافت جاسمين طه خلال تقديمها حلقة خاصة على قناة دي إم سي عن الزعيم عادل إمام احتفالًا بعيد ميلاده الموافق 17 مايو: "لو حاولنا استعراض محطات الزعيم لن تكفيه سهرة واحدة، عادل إمام له رقم قياسي لم يتكرر في مصر والعالم العربي في مسرحية "بودي جارد" والتي استمر عرضها على المسرح أكثر من 11 عاما.. من يستطيع أن يعرض مسرحية لأكثر من 11 سنة ‘لا الزعيم عادل إمام".

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، وهو زعيم الفن الذي بدأ مسيرته عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.

وجسد الزعيم عادل إمام العديد من الأدوار التي تمس الشعب، وتناقش العديد من القضايا المهمة للمجتمع، فعند تجسيد دوره فى فيلم "زهايمر" ناقش العديد من الجوانب كالمرض وتأثيره على المصاب، والتعامل مع جشع الأبناء، وفي فيلم "النمر والأنثى" ناقش تأثير المدمن على المحيطين به وعلى نفسه، وغيرها من الأعمال الفنية الهادفة.