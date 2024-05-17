الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جاسمين طه تشيد بأعمال الزعيم عادل إمام: تأريخ للمجتمع وللشارع المصري

الإعلامية جاسمين
الإعلامية جاسمين زكى

أشادت الإعلامية جاسمين طه زكى بأعمال الزعيم عادل إمام، قائلة: "أعمال الزعيم عادل إمام هي تأريخ للمجتمع والشارع المصري في التحولات التي حصلت فيه سواء كانت اجتماعية أو ثقافية".

وأضافت جاسمين طه خلال تقديمها حلقة خاصة على قناة دي إم سي عن الزعيم عادل إمام احتفالًا بعيد ميلاده الموافق 17 مايو: "لو حاولنا استعراض محطات الزعيم لن تكفيه سهرة واحدة، عادل إمام له رقم قياسي لم يتكرر في مصر والعالم العربي في مسرحية "بودي جارد" والتي استمر عرضها على المسرح أكثر من 11 عاما..  من يستطيع أن يعرض مسرحية لأكثر من 11 سنة ‘لا الزعيم عادل إمام".

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، وهو زعيم الفن الذي بدأ مسيرته عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.

وجسد الزعيم عادل إمام العديد من الأدوار التي تمس الشعب، وتناقش العديد من القضايا المهمة للمجتمع، فعند تجسيد دوره فى فيلم "زهايمر" ناقش العديد من الجوانب كالمرض وتأثيره على المصاب، والتعامل مع جشع الأبناء، وفي فيلم "النمر والأنثى" ناقش تأثير المدمن على المحيطين به وعلى نفسه، وغيرها من الأعمال الفنية الهادفة. 

 

عيد ميلاد الزعيم عادل امام أعمال عادل إمام أفلام عادل إمام

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الأهلى يقلب الطاولة على الزمالك ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى اليد

الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» تهوى بالدولار وترفع التصنيف الائتمانى

المرور ترفع آثار حادث تصادم 4 سيارات زفة عروسين بالمنصورة

بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم محمد النني مع أرسنال منذ يناير 2016؟

شيخ الأزهر يطمئن على الطالبة هاجر بعد تعرضها لحادث قطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟