"الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان “الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره”.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محبي آل البيت والشعب المصري كله بافتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بعد إتمام تطويره، مقدمًا الشكر للهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية على حرصهما على نقل أول صلاة جمعة بعد افتتاح هذا المسجد وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاحه كاملًا.

وكانت التهنئة الثانية بعد التهنئة بافتتاح المسجد هي تهنئتنا بشاب من شبابنا إمام من أئمة وزارة الأوقاف يُقدَّم خطيبًا بهذا التمكن في أول خطبة جمعة له بالتلفزيون المصري، لأن عمارة المسجد مبنى تحتاج إلى عمارته معنى، وكما نفتتح عشرات المساجد بين أسبوع وآخر نقدم عشرات الشباب القادرين على أداء خطاب وسطي وفكري مستنير، وكما نهنئ بطبيب ينبغ ومهندس ينبغ وفيزيائي ينبغ وكيميائي ينبغ وصانع ينبغ ومصنع يُنشأ وأرض تستصلح، نهنئ أيضًا بقارئ يُعتمد وخطيب يَنبغ.

كما أكد وزير الأوقاف أن الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في الإذاعة المصرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف اعتمدت في الأيام القليلة الماضية 12 قارئًا لينضموا إلى كبار القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري، لإحياء الجُمع والفجر داخل مصر وخارجها بعظيم قراءتهم، امتدادًا لدولة التلاوة المصرية العظيمة.

وأشاد وزير الأوقاف بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية بمملكة البحرين مؤكدًا أنها كلمة شجاعة وحكيمة لقائد شجاع وحكيم في وقت مفصلي، سواء فيما يتصل بالحفاظ على أمننا القومي، أم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، فهذا الخطاب العظيم يؤكد أن مصر لم ولن تفرط لا في أمنها القومي ولا في ذرة من ترابها، ولا في دعم قضية أشقائنا الفلسطينيين، وإقامة دولتهم على حدود ما قبل الرابع من يونيو حزيران 1967م وعاصمتها القدس.