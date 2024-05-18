السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن تُجلى 17 طبيبا أمريكيا من غزة

أجلاء اطباء أمريكيين
أجلاء اطباء أمريكيين من غزة

أجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، 17 طبيبًا أمريكيًا كانوا عالقين في قطاع غزة، منذ أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق مسؤول أمريكي فضّل عدم الكشف عن هويته.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المصدر المطّلع إن دبلوماسيين أمريكيين رتّبوا عملية مغادرة الأطباء الـ17 عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه إسرائيل.

وكانت عائلات أمريكية في غزة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة إن الحكومة لا تبذل جهدا يذكر لإجلاء أقاربها الأمريكيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، وفق وكالة "رويترز".

وقالت العائلات إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأمريكيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنها ساعدت نحو 1300 أمريكي من أصل فلسطيني على مغادرة غزة والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي، بعدة طرق منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.

الأكثر قراءة

عاجل.. إيطاليا ترفع درجة الخطر للون الأحمر بعد أمطار غزيرة سببت فيضانات

عاجل.. الاحتلال يقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت الفلسطينية

عاجل.. "حماس" تعلن مقتل أحد قادتها فى لبنان بضربة إسرائيلية

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 18-5-2024 فى بورصة الدواجن

محمد شادى لـ"الشاهد": مصر خرجت من أزمة كورونا دون أن تخسر قطاع واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟