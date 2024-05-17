الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

“سياحة مستقبل وطن" تطالب بتطبيق التسعرة اليومية للدولار على شركة مصر للطيران

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

طالبت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وزير المالية محمد معيط، بتطبيق تسعير الدولار بشكل يومي على شركة مصر للطيران؛ وذلك أسوة بالشركات الأجنبية.
وقالت نورا علي، خلال استضافة حزب مستقبل وطن لوزير المالية، أن أسعار تذاكر مصر للطيران غير تنافسية مقارنة بالشركات الأجنبية، وأن الغالبية العظمى تبتعد عن الحجز على مصر للطيران لزيادة أسعارها.

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وتابعت: "وحينما سألت عن أسباب ذلك أجابوا بأن هناك تسعيرة ثابتة من البنك المركزي لسعر الدولار مقدرة بـ52 في حين الشركات الأجنبية يتم التسعير لها يوميًا".
وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى اللجنة العليا للضرائب وعدم وجود ممثلين للسياحة بداخلها سواء الوزارة أو الاتحاد أو الغرف، وهو الأمر الذي يتطلب تعديلًا بما يتضمن اختيار ممثل أو أكثر لقطاع السياحة.
وتابعت: "نريد إرسال رسالة للجميع بما فيهم العاملين والقائمين على القطاع بأن الدولة تدعم السياحة وحريصة على توفير كافة أوجه الدعم اللازم والمساندة".

النائبة نورا على النواب مستقبل وطن الشركات الاجنبية الاجنبية السياحة

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