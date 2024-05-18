تاريخ طويل من الأعمال المسرحية الكبيرة لزعيم الفن العربى عادل إمام

في حلقة خاصة عن زعيم الفن عادل إمام، احتفالًا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 17 مايو، عرضت قناة dmc، تقريرًا عن الأعمال المسرحية الكبيرة لزعيم الفن العربي عادل إمام، وأبرز المسرحيات التي قدمها خلال تاريخه الفني الطويل.

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، وهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962.

وجسد العديد من الأدوار التي تمس الشعب، وتناقش العديد من القضايا المهمة للمجتمع، فعند تجسيد دوره في فيلم "زهايمر" ناقش العديد من الجوانب كالمرض وتأثيره على المصاب، والتعامل مع جشع الأبناء، وفي فيلم "النمر والأنثى" ناقش تأثير المدمن على المحيطين به وعلى نفسه، وفي فيلم "خلي بالك من عقلك" ناقش دور التعامل مع المريض العقلي خلال تعامله مع الفنانة شيرهان التي كانت تعاني من مرض عقلي.