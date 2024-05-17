كولر يحذر من صعوبة الترجي.. ويكلف ربيعة بمراقبة السفاح البرازيلى

يترقب عشاق الكرة الإفريقية قمة عربية نارية بين فريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى ونظيره الترجى التونسى، فى العاشرة مساء السبت، على ملعب «حمادى العقربى» فى رادس، وسط حضور أكثر من ٣٠ ألف متفرج، فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية فى تونس لتسهيل مهمته فى لقاء العودة، المقرر إقامته على ملعب استاد القاهرة الدولى، يوم ٢٥ مايو الجارى، لذا عقد مارسيل كولر، المدير الفنى، جلسة مع لاعبى «المارد الأحمر»، فى فندق الإقامة، قبل ساعات من المباراة، شدد خلالها على أن الترجى فريق كبير للغاية ومنافس دائم للأهلى، ما يتطلب الحذر واللعب بقتالية على كل كرة.

وطالب «كولر» لاعبى الأهلى بالتركيز داخل الملعب فقط وعدم الانشغال بالجمهور، معتبرًا أن هذه النوعية من المباريات لا تنتهى بمواجهة الذهاب فقط، بل هناك شوط ثانٍ فى القاهرة، والنهائيات بين الفرق الكبرى تحتاج إلى صبر ونفس طويل، وعدم تأثر بالأجواء الجماهيرية.

ونبّه المدير الفنى للأهلى إلى ضرورة اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، لتجنب أى هدف فى مرمى «المارد الأحمر»، مُكلفًا رامى ربيعة بمراقبة المهاجم البرازيلى رودريجو رودريجيز، وعدم منحه أى مساحة، فى ظل إجادته التحركات واستقبال الكرات العرضية، علاوة على امتلاكه مهارة كبيرة.

واستقر المدرب السويسرى على تشكيل الأهلى الذى سيخوض مباراة الترجى، ويتكون من مصطفى شوبير فى حراسة المرمى، أمامه رباعى الدفاع: محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول، ثم أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور فى وسط الملعب، على أن يضم الخط الإمامى كلًا من: بيرسى تاو وحسين الشحات ووسام أبوعلى.

وتمكن الأهلى «حامل اللقب» من الوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد تفوقه على مازيمبى الكونغولى فى نصف النهائى، إذ انتهت مباراة الذهاب فى لوبومباشى بالتعادل السلبى، ثم فاز نادى القرن فى القاهرة بثلاثية نظيفة.