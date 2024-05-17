كولر: جاهزون لمواجهة الترجى.. وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن الترجي التونسي فريق كبير واستحق التأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي.

وقال كولر، في المؤتمر الصحفي للمباراة، إنه سعيد للغاية بخوض النهائي الإفريقي أمام الترجي، مؤكدًا أن الفريقين استحقا الوصول للنهائي.

وأضاف أن الجهاز الفني ولاعبي الأهلي سيبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل التتويج باللقب، مؤكدًا أن مواجهة الترجي تختلف تمامًا عن الموسم الماضي.

وأوضح أن مباريات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا تختلف تمامًا عن المواجهات السابقة في الأدوار الإقصائية، كما أن الموسم الماضي لم تكن هناك جماهير في لقاء الأهلي والترجي برادس.

وأشار كولر إلى أنه شاهد خمس مباريات للترجي حتى الآن، والفريق التونسي فريق جيد ويضم بين صفوفه عناصر مميزة.

أكد أن مباراة الغد تحتاج إلى تركيز شديد من اللاعبين، لكنه يفكر دائمًا أن هناك ١٨٠ دقيقة في رادس والقاهرة، والهدف أن يكون الأهلي أفضل في المباراتين من أجل تحقيق اللقب.

أضاف أن الأهلي والترجي لهما نفس الحظوظ ورغم أن الخبرات لها دور كبير، فإن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا الخبرات، لكن تعترف بالجهد والعرق داخل الملعب، ولا توجد أفضلية لأي فريق في النهائي.

كولر يعاين أرضية ملعب مباراة الأهلي والترجي

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، حرصا على معاينة أرضية ملعب حمادي العقربي برادس قبل بداية المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غدٍ السبت بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا بملعب حمادي العقربي برادس.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول بنادي الأهلي والترجي قد أقيم ظهر اليوم بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.