الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الشناوى: نحترم الترجى.. ونهائى دورى أبطال إفريقيا خارج التوقعات

الشناوي
الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جاهزية اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال “الشناوي” خلال المؤتمر الصحفي إن الأهلي سيخوض مباراتين أمام الترجي، الأولى في رادس والثانية في القاهرة، متمنيا أن يكون زملاؤه في حالة جيدة، بالإضافة إلى عامل التوفيق من أجل التتويج بالبطولة.

وأضاف أن الأهلي صعد للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، ولكن الأهم هو التتويج باللقب الحالي، مؤكدا احترامه التام للاعبي الترجي؛ لأنه فريق كبير ولديه شعبية كبيرة في تونس.

وأوضح أن لقاء الأهلي والترجي سيكون صعبا على الفريقين، لكن لاعبو الأهلي يستعدون بقوة من أجل المباراتين، مؤكدا أن المباريات النهائية دائما تكون مختلفة، ولاعبو الفريق اعتادوا على الضغوط الجماهيرية.

وأكد أن الأهلي يحترم الترجي ونفس الأمر بالنسبة للجانب التونسي، والمباريات النهائية دائما خارج التوقعات.

وأضاف أن لاعبي الأهلي الكبار يتحدثون باستمرار مع باقي اللاعبين؛ من أجل تحضيرهم جيدا للنهائي.

وأكد الشناوي أن علي معلول قيمة كبيرة ومتواجد مع الأهلي منذ ٨ سنوات، ومن حقه ارتداء شارة قيادة الأهلي وكل اللاعبين كانوا سعداء بذلك وكذلك الجماهير، مشددا على أنه لاعب كبير داخل الأهلي، ومن أهم اللاعبين في تاريخه.

 واختتم الشناوي حديثه بأنه يحترم كل لاعبي الترجي، مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة واللاعبين اعتادوا على الضغوط وسبق أن خاضوا مباريات قوية، والأهم هو بذل أقصى جهد لتحقيق اللقب.

الأهلى يرتدى الطاقم الأسود أمام الترجى

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقد ظهر اليوم، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلي.
حضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.
وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.
وتمت مناقشة كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كل الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت القاهرة» في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي الاهلى الترجي ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا المؤتمر الصحفي خالد بيبو

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